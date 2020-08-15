Türkiye'den BAE'ye büyük tepki!

İsrail-BAE arasında ilişkileri normalleştirmek üzere imzalanan anlaşma dünyadan tepki topladı. Türk Dışişleri, “BAE’nin bu riyakâr davranışını tarih unutmayacak ve asla affetmeyecektir” derken, İran anlaşmayı ‘Stratejik aptallık’ diye nitelendirdi.

