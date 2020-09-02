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Türkiye'den Avusturya'ya tepki: Hayretle karşılıyoruz

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 0:12 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 0:18

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığı iddialarına tepki gösterdi.


Sözcü Aksoy, Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair  iddialar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
 
"Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz  iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu  aşikardır." ifadelerini kullanan Aksoy, Avusturya hükümetinin, bu iddialardan  tamamen gayri-ciddi reflekslerle Türkiye'yi itham eden sonuçlar çıkarmasını  hayretle karşıladıklarını bildirdi.
 
Yapılan beyanların, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından  ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha gösterdiğine  işaret eden Aksoy, şunları kaydetti:
 
"Bu durumun, Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve  Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir. Avusturya hükümetini,  sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan  vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine  davet ediyoruz."
 

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