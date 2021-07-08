Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye’ye ilişkin kararın, AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneği olduğunu açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, AP Genel Kurulu’nda kabul edilen "HDP özelinde Türkiye'deki muhalefete baskı" başlıklı karara tepki gösterdi.

Kararın, AP’nin gerçeklerden kopuk, ideolojik ve yanlı tutumunun yeni bir örneği olduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"AB içinde, terörizmi kınamamak, parti kapatma nedenlerinden biri olarak kabul edilirken, Türkiye’de milletvekillerinin terörle ilişkisi olduğuna dair ciddi iddialar bulunan bir siyasi parti hakkında başlatılmış hukuki süreç, peşin hükümle karşılanmaktadır. Sürekli yargı bağımsızlığından bahsedenlerin başka ülkelerin yargı süreçleri hakkında ultimatom vermeye kalkmaları sadece haddini aşmak değil tam bir ikiyüzlülüktür. Terör örgütleri üyelerini Parlamento’daki odalarında ve koridorlarında ağırlayanların böyle bir çifte standardı benimsemeleri ve bu kararı kabul etmeleri şaşırtıcı değildir.

AP’nin aldığı bu karar da, diğerleri gibi, Türkiye-AB ilişkilerini çıkmaza sokmak isteyen çevrelere hizmet etmek dışında, AP’ye ve Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesine bir şey katmayacaktır. Üzerine inşa edildiği değerleri ideolojilere kurban eden AP’nin bu tür kararlar nedeniyle itibarını yitirdiğini de hatırlatmak isteriz."