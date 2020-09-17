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Türkiye'den AP'ye Doğu Akdeniz tepkisi: Kabul edilemez

AA |  17 Eylül 2020 Perşembe - 20:08 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 20:24

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye'ye yönelik aldığı tavsiye kararlarıyla ilgili, "AP Genel Kurulu'nda, sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen, gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemezdir." açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada AP'nin bugün Türkiye'yle ilgili aldığı  tavsiye kararlarına değinilerek, "Üye ülkeler ve AP dahil tüm AB kurumlarına her  seviyede yaptığımız girişimlere rağmen böyle yanlı bir tavsiye kararının kabul  edilmiş olması, iyi niyet ve sağduyu ile bağdaşmamaktadır." değerlendirmesi  yapıldı.
 
Kararların gerçeklerden uzak ve AB üyeleri arasındaki dayanışma gereği  alındığına işaret edilen açıklamada, "AP Genel Kurulu’nda ülkemiz ve Doğu  Akdeniz’deki gelişmeler hakkında, sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye  ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden  uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemezdir."  ifadeleri kullanıldı.
 
AP'nin tutumu "taraflı ve haksız" olarak eleştirilen açıklamada, "AP,  bu taraflı ve haksız tutumuyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve  tek yanlı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir." ifadelerine yer verildi.
 
AB kurumları ve AP'ye ülkeler arasındaki tartışmalı konularda  hakkaniyetli olma çağrısı yapılan açıklamada, "Ne AP’nin ne AB’nin ne de AB üyesi  devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi  bulunmaktadır. AP ve diğer AB kurumları çözüm ve Avrupa uzlaşması konusunda  samimiyseler, sadece kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı tavır sergilemeli, aday ülke  Türkiye’ye önyargısız yaklaşmalı, ülkeler arasındaki tartışmalı konularda  hakkaniyetten yana durmalı ve taraf tutmamalıdırlar." değerlendirmesi yapıldı.
 
Türkiye'nin kendisine karşı gösterilen hak tanımayan tutumlar  karşısında iyi niyet gösterdiği, kışkırtıcı eylemlere karşı ise sağduyulu bir  yaklaşım sergilediği ifadelerine yer verilen açıklamada, Türkiye'nin kendisinin  ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan çıkarlarını da savunmaya devam  edeceği belirtildi.
 
AB üyeliği perspektifiyle Türkiye'nin işbirliği ve diyalogdan yana  olduğuna da işaret edilen açıklamada, "Sayın Bakanımızın AP Dış İlişkiler  Komitesi toplantısına hitabında ve AP üyelerine gönderdiği mektupta vurguladığı  üzere, anlaşmazlıkların çözümünde her zaman diyalog ve müzakereyi tercih  etmektedir. Öte yandan, AP’nin AB Konseyi ve Komisyonunu ülkemizle geniş ve  kapsamlı diyalog yürütmeye davet eden ve Doğu Akdeniz’de kapsamlı ve stratejik  güvenlik mimarisi ile enerji işbirliğine atıf yapan bu tavsiye kararının 9.  maddesi tarafımızdan not edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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