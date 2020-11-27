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Türkiye'den AP'nin kararına sert tepki: Reddediyoruz

AA |  27 Kasım 2020 Cuma - 1:24 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 1:24

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunun, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddettiklerini bildirdi.


Aksoy, AP Genel Kurulunda, Kapalı Maraş'a ve Kıbrıs meselesine ilişkin  kabul edilen karar hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
 
Sözcü Aksoy, "AP Genel Kurulunun, ülkemiz ve KKTC hakkında kabul  ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz." ifadesini  kullandı.
 
Bu konuda, KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamayı  bütünüyle desteklediklerinin altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:
 
"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) dikte ettirdiğinden şüphe  duyulmayan bu karar, AP'nin Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden ne kadar kopuk  ve önyargılı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu yaklaşım ve zihniyeti  muhafaza etmeleri halinde Avrupa Birliği (AB) organlarının Kıbrıs meselesinin  çözümüne yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir. Türkiye-AB ilişkilerinin  Kıbrıs sorunuyla rehin alınması ne AB'nin genel çıkarlarına, ne Kıbrıs sorununun  çözümüne ne de komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesine hizmet etmektedir."
 
Hami Aksoy, AP'yi ve AB'yi, Kıbrıs adasındaki gerçeklerle yüzleşmeye,  Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almaya ve AB'nin Nisan 2004'te Kıbrıs  Türklerine verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ettiklerini belirtti.
 
Türkiye'nin, hem kendi hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını hiçbir  tehdit ve şantaja boyun eğmeden kararlılıkla korumaya devam edeceğinin altını  çizen Aksoy, Türkiye'nin aynı zamanda diyalog ve müzakere çabalarını da  sürdüreceğini kaydetti.
 
AP, Kıbrıs'ta kapalı Maraş'ın bir kısmının açılması kararından geri  dönülmesini, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde  çözümünü hedefleyen müzakerelerin yeniden başlatılmasını, AB'nin Türkiye'ye  yaptırım uygulamasını istemişti.
 

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Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy Avrupa Parlamentosu
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