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Türkiye'den AP'de alınan karara tepki

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 22:12 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 22:15

Dışişleri Bakanlığınca, Avrupa Parlamentosunda (AP) kabul edilen “Türkiye’de Mevcut İnsan Hakları Durumu” başlıklı kararına ilişkin, “Salt eleştiri amacıyla muhtelif kaynaklardan toplanan dayanaksız iddiaların art arda sıralandığı bir yamalı bohçadan ibarettir” açılaması yapıldı.


Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Parlamentosunda (AP)  Türkiye hakkında bugün kabul edilen karara ilişkin "Kendi binasında terör  örgütünün paçavralarının asılmasına izin veren AP'nin böyle bir karar alması  esasen şaşırtıcı değildir ve ülkemizin ve Türk halkının, inandırıcılığını çoktan  yitirmiş olan AP'yi artık kale alamamaktaki haklılığının açık göstergesidir.  Dolayısıyla söz konusu karar bizim için yok hükmündedir." açıklaması yapıldı.
 
Yazılı açıklamada, "AP'de bugün kabul edilen 'Türkiye’de Mevcut İnsan  Hakları Durumu' başlıklı karar, güvenlik koşulları bakımından hayati sınamaları  barındıran bir coğrafyada yer alan ve bu coğrafyada  istikrar unsuru olarak  kalabilmesini teminen YPG/PYD, PKK, DEAŞ, FETÖ ve benzeri terör örgütlerine karşı  mücadelesini kararlılıkla sürdüren Türkiye’nin içinde bulunduğu koşulları  anlamaktan uzak bir karardır. Karar, salt eleştiri amacıyla muhtelif kaynaklardan  toplanan dayanaksız iddiaların ard arda sıralandığı  bir yamalı  bohçadan  ibarettir." değerlendirmesinde bulunuldu.
 
Açıklamada, "Karar, 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkemizde FETÖ/PDY  tarafından gerçekleştirilen terörist darbe girişiminin her şeyden önce demokratik  meşru hükümetimizi ve Anayasal düzenimizi hedef aldığını, terörist darbecilerin  başta yaşam hakkı olmak üzere vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini ihlal  ettiklerini, hak ve özgürlüklerin bulunmayacağı baskıcı bir yönetim kurmaya  teşebbüs ettiklerini gözardı eden çarpık bakış açısının bir başka yansımasıdır."  ifadeleri kullanıldı.
 
Türk devletinin varlığına ve Türk milletinin demokratik yaşam hakkına  yönelik tehditlerin tamamen bertaraf edilmesi için gereken OHAL gibi etkin  tedbirleri almanın Türkiye Cumhuriyeti devletinin ödevi ve en doğal hakkı olduğu  vurgulanan açıklamada, esasen OHAL'in, sadece Türkiye'nin başvurduğu bir yöntem  değil, milli güvenlik mülahazalarıyla bazı AB üyesi diğer ülkelerce de tatbik  edildiği belirtildi.
 
OHAL bağlamında alınan tedbirlerin, hukuk içinde ve Türkiye'nin  uluslararası yükümlülüklerine uygun yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada,  "Söz  konusu tedbirler sürekli gözden geçirilmekte, bu konularda uluslararası  kuruluşlarla şeffaflığa dayalı iş birliğimiz sürdürülmektedir. Kararda  bahsedilen, 'tutuklu gazeteciler, milletvekilleri, insan hakları savunucuları'  gibi şahısların hiçbiri mesleklerini icra sebebiyle adli takibata uğramamış;  haklarındaki suç isnatları nedeniyle bağımsız yargı tarafından soruşturmalar  açılmıştır." hatırlatılması yapıldı.
 
 Açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın BM Şartı'nın 51. maddesinde  kayıtlı meşru müdafaa hakkına istinaden, ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarına  ve uluslararası hukuka uygun yürütüldüğü vurgulanarak, "Türkiye, harekatın  başından beri meşru güvenlik endişelerini, harekatın hedef, amaç ve ilkelerini  açıkça ortaya koymuştur. Operasyonun hedefinde terör örgütü PKK’nın Suriye kolu  olan PYD/YPG ve bölgedeki DEAŞ unsurları bulunmaktadır. PKK, AB’nin terör  örgütleri listesinde yer almaktadır. Harekat kapsamında sivil halkın zarar  görmemesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
 "Türkiye’nin bölgesinde büyük bir özveriyle yürüttüğü terörle  mücadeleye yönelik eleştiriler, AP içindeki bazı unsurların esasen bu mücadelenin  Avrupa için de taşıdığı hayati önemi  anlama kapasitesinden yoksun olduğunu  göstermektedir. Kendi binasında terör örgütünün paçavralarının asılmasına izin  veren AP'nin böyle bir karar alması esasen şaşırtıcı değildir ve ülkemizin ve  Türk halkının, inandırıcılığını çoktan yitirmiş olan AP'yi artık kale  alamamaktaki haklılığının açık göstergesidir.  Dolayısıyla söz konusu karar bizim  için yok hükmündedir."
 
AP Genel Kurulu, bugün aldığı kararda, Türkiye'nin terör propagandası  yapan kişilere uyguladığı hukuki yaptırımları kınamıştı.
 
Türkiye'de terörle ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hapse  mahkum edilen kişilere destek çağrılarının da yer aldığı kararda, birçok Avrupa  ülkesinde yasak olan terör propagandasının, Türkiye'de "düşünce özgürlüğü"  kapsamında değerlendirilmesi ve tutuklamalara son verilmesi istenmişti.
 
Bazı milletvekillerinin terör örgütlerine destek çıkmasına ve binası  önünde PYD/PKK'lıların gösteri yapmasına göz yuman AP, Zeytin Dalı Harekatı'nı da  eleştirerek harekatın insani açıdan ortaya çıkabilecek sonuçlarının endişe  yarattığı belirtmişti.
 
Parlamento, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL  uygulamasının kaldırılması çağrısı yapmıştı.

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