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Türkiye'den, Almanya'daki sel felaketi için taziye mesajı

DHA |  15 Temmuz 2021 Perşembe - 21:25 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 21:25

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da meydana gelen 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 70'i aşkın kişinin de kayıp olduğu sel felaketi ile ilgili taziye açıklaması yayımladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın batısında 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 70'i aşkın kişinin de kaybolduğu sel felaketinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi. 

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Dışişleri Bakanlığı Almanya sel felaketi
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