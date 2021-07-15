Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Almanya'nın batısında 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 70'i aşkın kişinin de kaybolduğu sel felaketinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Almanya Federal Cumhuriyeti halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, kaybolanların en kısa sürede salimen kurtarılmalarını temenni ediyor, yaralılara acil şifa dileklerimizi iletiyoruz" denildi.
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- Türkiye'den, Almanya'daki sel felaketi için taziye mesajı
Türkiye'den, Almanya'daki sel felaketi için taziye mesajı
DHA | 15 Temmuz 2021 Perşembe - 21:25 | Son Güncelleme : 15 07 2021 - 21:25