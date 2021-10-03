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Türkiye'den Afganistan'daki bombalı saldırıya ilişkin açıklama

03 Ekim 2021 Pazar - 21:40 | Son Güncelleme : 03 10 2021 - 21:40

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'de cenaze namazı sırasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda ölen ve yaralananlar için 'başsağlığı' ve 'geçmiş olsun' açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bugün Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan Eidgah Camii girişinde bir cenaze namazı esnasında meydana gelen bombalı saldırıda can kaybı yaşandığı, çok sayıda kişinin ise yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
 

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Dışişleri Bakanlığı Afganistan Kabil
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