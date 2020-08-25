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Türkiye'den ABD'ye tepki: Külliyen reddediyoruz!

AA |  25 Ağustos 2020 Salı - 21:11 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 21:41

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ağustos'ta İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün "haddini aşan" açıklama yaptığını belirterek, "Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz." açıklamasında bulundu.


Sözcü Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı  Sözcüsü'nün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaslı yetkilileri kabulüne ilişkin  açıklamasına tepki gösterdi.
 
Aksoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Hamas yetkililerini kabulüne ilişkin  olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün haddini aşan bir açıklama yapmıştır.  Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz." ifadesini kullandı.
 
Gazze’de demokratik seçimlerle iktidara gelen ve bölgenin önemli bir  realitesini teşkil eden Hamas’ın meşru temsilcisinin terörist olarak  nitelendirilmesinin bölgede barış ve istikrarın tesisine yönelik çabalara katkı  sağlamayacağına dikkati çeken Aksoy, "Kaldı ki kendi terör örgütleri listesinde  yer alan PKK’ya açık destek veren, FETÖ elebaşına ev sahipliği yapan bir ülkenin,  üçüncü ülkelere bu konuda söz söylemeye hiçbir hakkı bulunmamaktadır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Aksoy, ABD yönetiminin Filistinliler arası iç uzlaşı çabalarının da  bir tarafı olan Hamas’ı terör örgütü ilan ettiğini, ardından Filistin Kurtuluş  Örgütünün Washington’daki ofisini kapattığını ve böylelikle ABD yönetiminin, tüm  Filistin yönetimi ve halkıyla irtibatını keserek bölge gerçeklerinden kendini  soyutladığını dile getirdi.
 
Sözcü Aksoy, ABD yönetimine, şu ifadelerle çağrıda bulundu:
 
 "Bu vesileyle ABD yönetimini, bölgedeki güç ve nüfuzunu münhasıran  İsrail’in çıkarlarına hizmet etmek amacıyla kullanmak yerine dengeli politikalar  izleyerek İsrail-Filistin ihtilafına uluslararası hukuk, adalet ve hakkaniyet  temelinde samimi çözüm arayışında bulunmaya davet ediyoruz."
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un açıklamasında,  Hamas'ın terör örgütü olduğu iddia edilmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas  yöneticileriyle görüşmesinin Türkiye'nin uluslararası toplumdan izole olmasına ve  Filistin halkının çıkarlarının zarar görmesine hizmet ettiği öne sürülmüştü.
 
  
 

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Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Hamas
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