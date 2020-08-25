Türkiye'den ABD'ye tepki: Külliyen reddediyoruz!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Ağustos'ta İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ve beraberindeki heyetle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün "haddini aşan" açıklama yaptığını belirterek, "Bu açıklamayı külliyen reddediyoruz." açıklamasında bulundu.

