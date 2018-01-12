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Türkiye'den ABD'ye sert yanıt

AA |  12 Ocak 2018 Cuma - 20:58 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 0:37

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin son seyahat uyarısıyla ilgili, 'bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım' dedi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin  Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına ilişkin, "Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım." dedi. 
 
Bakan Çavuşoğlu, Los Angeles'ta eski Başkonsolos Kemal Arıkan'ın  Ermeni teröristlerce şehit edildiği yeri ziyaretinin ardından basın mensuplarının  sorularını yanıtladı.
 
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapacağı görüşmede,  ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ele alınıp alınmayacağı sorusuna  ilişkin, Tillerson ile her görüşmede ikili konuları ele aldıklarını ifade etti.
 
Esasen iki ilişkilere, pozitif gündeme ve bölgesel sorunlardaki iş  birliğine odaklanmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla vize sürecini  durdurmak gibi şimdi de seyahat uyarısı gibi son derece gereksiz ve bir müttefike  ve olgunluğa yakışmayan tavırlarla bizim uğraşmamamız gerekiyor, enerjimizi  bunlara harcamamız gerekiyor." dedi.
 
'TÜRKİYE ABD'DEN DAHA GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR'
 
Çavuşoğlu, ABD'nin yaptığı seyahat uyarısından sonra Türkiye'nin de  seyahat uyarısı yaptığını hatırlatarak, "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir  ülke değildir. Tersinden söyleyecek olursak Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir  ülkedir." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, hala etmekte olduğunu ve başarı  da elde ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'de de yaşanan saldırılardan mutluluk  duymadıklarını ve üzüldüklerini kaydetti.
 
Çavuşoğlu, "ABD'de günlük olaylar ve saldırılara baktığımız ve değişik  şehirlerde günde öldürülen insan sayısına baktığımız zaman buna turist de dahil  Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu görüyoruz." dedi.
 
Türkiye'nin Amerikalılar da dahil 2017'de 32 milyon turist  ağırladığının ve bu turistlerin tamamının güven içinde ülkelerine döndüğünün  altını çizen Çavuşoğlu, "Bu senede ABD'den turist olarak gelmek isteyenlerin  sayısında ciddi bir artış var. Rezervasyonlardan da görüyoruz. Bunu durdurmak mı  istediler, ne yapmak istediler onu anlamadık ama Tillerson ile görüşeceğiz." diye  konuştu.
 
Çavuşoğlu, Türkiye'de yabancı düşmanlığı olmadığına ve Türkiye'nin  daima bu kişilere kucak açtığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
 
"Şimdi ABD'de bakıyoruz yabancı düşmanlığı hat safhada. Bizzat  Amerikan yönetiminin, Trump yönetimi ve Başkanı'nın bizzat kendisinin başka  ülkeleri nasıl aşağıladığı, hakaret ettiği ortada. Şimdi böyle bir durumda  seyahat bakımından Amerika mı daha az güvenli yoksa Türkiye mi daha az güvenli?  Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeye müttefikimizin basit yöntemlerle seyahat  uyarısı yapması doğrusu ciddi bir iş değildir. Biz ona karşılık verdik. Böyle bir  şey yapmak istemeyiz normal şartlarda. Vancouver'da tabii Tillerson ile bu konuyu  konuşacağız."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin  Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısına ilişkin, "Son seyahat uyarısı gibi, bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım." dedi. 
 
Bakan Çavuşoğlu, Los Angeles'ta eski Başkonsolos Kemal Arıkan'ın  Ermeni teröristlerce şehit edildiği yeri ziyaretinin ardından basın mensuplarının  sorularını yanıtladı.
 
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile yapacağı görüşmede,  ABD'nin Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısının ele alınıp alınmayacağı sorusuna  ilişkin, Tillerson ile her görüşmede ikili konuları ele aldıklarını ifade etti.
 
Esasen iki ilişkilere, pozitif gündeme ve bölgesel sorunlardaki iş  birliğine odaklanmak istediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Dolayısıyla vize sürecini  durdurmak gibi şimdi de seyahat uyarısı gibi son derece gereksiz ve bir müttefike  ve olgunluğa yakışmayan tavırlarla bizim uğraşmamamız gerekiyor, enerjimizi  bunlara harcamamız gerekiyor." dedi.
 
'TÜRKİYE ABD'DEN DAHA GÜVENLİ BİR ÜLKEDİR'
 
Çavuşoğlu, ABD'nin yaptığı seyahat uyarısından sonra Türkiye'nin de  seyahat uyarısı yaptığını hatırlatarak, "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir  ülke değildir. Tersinden söyleyecek olursak Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir  ülkedir." ifadelerini kullandı.
 
Türkiye'nin terörle mücadele ettiğini, hala etmekte olduğunu ve başarı  da elde ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, ABD'de de yaşanan saldırılardan mutluluk  duymadıklarını ve üzüldüklerini kaydetti.
 
Çavuşoğlu, "ABD'de günlük olaylar ve saldırılara baktığımız ve değişik  şehirlerde günde öldürülen insan sayısına baktığımız zaman buna turist de dahil  Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu görüyoruz." dedi.
 
Türkiye'nin Amerikalılar da dahil 2017'de 32 milyon turist  ağırladığının ve bu turistlerin tamamının güven içinde ülkelerine döndüğünün  altını çizen Çavuşoğlu, "Bu senede ABD'den turist olarak gelmek isteyenlerin  sayısında ciddi bir artış var. Rezervasyonlardan da görüyoruz. Bunu durdurmak mı  istediler, ne yapmak istediler onu anlamadık ama Tillerson ile görüşeceğiz." diye  konuştu.
 
Çavuşoğlu, Türkiye'de yabancı düşmanlığı olmadığına ve Türkiye'nin  daima bu kişilere kucak açtığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:
 
"Şimdi ABD'de bakıyoruz yabancı düşmanlığı hat safhada. Bizzat  Amerikan yönetiminin, Trump yönetimi ve Başkanı'nın bizzat kendisinin başka  ülkeleri nasıl aşağıladığı, hakaret ettiği ortada. Şimdi böyle bir durumda  seyahat bakımından Amerika mı daha az güvenli yoksa Türkiye mi daha az güvenli?  Dolayısıyla Türkiye gibi bir ülkeye müttefikimizin basit yöntemlerle seyahat  uyarısı yapması doğrusu ciddi bir iş değildir. Biz ona karşılık verdik. Böyle bir  şey yapmak istemeyiz normal şartlarda. Vancouver'da tabii Tillerson ile bu konuyu  konuşacağız."
 

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