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Türkiye'den ABD'ye 'Oruç Reis' tepkisi: Eleştirmeleri ciddi tutarsızlıktır

13 Ekim 2020 Salı - 21:09 | Son Güncelleme : 13 10 2020 - 21:09

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un Türkiye'nin Doğu Akdeniz’deki sismik araştırma faaliyetleriyle ilgili eleştirilerine sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada 'ABD’nin, Oruç Reis’in Türkiye’nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Ege ve Akdeniz’de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan’dır.' denildi.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Oruç Reis gemisinin sismik araştırmasına ABD'den gelen eleştiriye cevaben, "Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır" dedi.
 
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus'un, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerimize ilişkin açıklamasına cevap verdi. ABD'nin açıklamaları arasında tutarsızlık olduğunu belirten Aksoy, "Doğu Akdenizde Yunan- Rum ikilisinin maksimalist deniz yetki alanı iddialarını temsil eden Sevilla Haritası'nın hukuki geçerliliğinin olmadığını açıklayan ABD'nin, Oruç Reis'in Türkiye'nin kıta sahanlığında sürdürdüğü sismik araştırma faaliyetlerini eleştirmesi ciddi bir tutarsızlıktır. Bu tutarsızlık, bazı AB ülkelerinin açıklamalarında da gözlemlenmektedir" ifadelerini kullandı. 
 
Ege ve Akdeniz'de GKRY ve Yunanistan'ın gerginliği arttıran taraf olduğunu kaydeden Aksoy, "Ege ve Akdeniz'de gerginliği artıran taraf Türkiye değil, GKRY ve Yunanistan'dır. Nitekim, Yunanistan'ın 12 Eylül tarihinden bu yana gerginliği tırmandıran faaliyetleri Bakanlığımız tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır" açıklamasında bulundu.
 

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