Türkiye'den ABD'ye gitti dünya gündemine oturdu!

Amerikan rüyasını bu kez sörfte dünya şampiyonluğuna erişen Çeşme Alaçatılı Enes Yılmazer yaşadı. 2003 yılında profesyonel sörf kariyerine başlayan Enes Yılmazer, 17 yaşında ABD’nin Teksas eyaletine üniversite okumak ve sörf kariyerini daha da ileri taşımak için gidiyor.