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Türkiye'den ABD'nin skandal kararına sert tepki

AA |  14 Aralık 2020 Pazartesi - 21:35 | Son Güncelleme : 14 12 2020 - 22:07

Dışişleri Bakanlığınca, ABD'nin Türkiye'ye S-400 yaptırım kararına ilişkin "ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.


Bakanlıktan, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararına  ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
 
Açıklamada, "ABD'nin, S-400 hava savunma sistemlerini tedarikimiz  nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren  kararını kınıyor ve reddediyoruz." ifadesine yer verildi.
 
Türkiye'yi zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden  koşulların herkes tarafından gayet iyi bilindiği belirtilen açıklamada, ABD  Başkanı Donald Trump'ın da bizzat birçok vesileyle bu konuda Türkiye'nin  haklılığını teslim ettiği vurgulandı.
 
"Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü  tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir"
S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet yaratacağına dair  ABD iddialarının da teknik dayanaktan yoksun olduğuna işaret edilen açıklamada,  şunlar kaydedildi:
"Kaldı ki Türkiye, bu konuda NATO’nun da katılacağı teknik bir çalışma  grubu kurulmasını teklif ederek, meselenin siyasi ön yargılardan uzak bir  şekilde, nesnel ve gerçekçi bir zeminde ele alınmasını defaatle önermiştir. Bu  itibarla ABD'nin konuyu iki müttefike yakışır şekilde diyalog ve diplomasi  yoluyla çözme yönündeki önerimizi kabul etmeyerek, tek taraflı yaptırımlara  başvurması her türlü izandan yoksun bir davranıştır.
 
Türkiye, ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu  karara karşı gerekli adımları atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla  mukabelede bulunacaktır. Türkiye, ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli  gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir. Bu anlayışla ABD'yi, bugün  açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir  an evvel geri dönmeye davet ediyor, Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna  uygun şekilde, diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez  daha vurguluyoruz."
 
 
 
 

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Türkiye ABD S-400 yaptırım
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