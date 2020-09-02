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Türkiye'den ABD'nin kararına sert tepki

AA |  02 Eylül 2020 Çarşamba - 18:15 | Son Güncelleme : 02 09 2020 - 18:36

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargolarını kaldırmasının bölgesel barış ve istikrarı zehirlediğini söyledi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum  Araştırmaları Vakfı'nın Washington şubesi SETA-DC'nin düzenlediği online panelde  Türk Amerikan ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.
 
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkeler arasındaki  karşılıklı bağımlılığın önemini ortaya çıkarırken, küresel sistemin  kırılganlıklarını da gün yüzüne çıkardığını belirten Oktay, söz konusu salgından  çıkarken Türkiye’nin "girişken ve insani dış politikasının" ana parametrelerini  muhafaza edeceğini kaydetti.
 
Stratejik ortaklıkları sürdürme ve ileriye taşımanın önümüzdeki  dönemde de Türk dış politikasının önemli parametrelerinden biri olacağını anlatan  Oktay, Türk-Amerikan stratejik ortaklığının bu anlamda vazgeçilmez olduğunu  söyledi.
 
70 yıllık ortaklıkta iki ülkenin birçok sorunun üstesinden geldiğini  belirten Oktay, iki ülkenin ortaklığının küresel ve bölgesel konularda önemli  olduğuna ve bu nedenle de iki ülkenin anlaşmazlık yaşadığı konuları çözüp ortak  menfaatler üzerine ilişkiler kurması gerektiğine vurgu yaptı.
 
Türkiye ile ABD arasında, Washington yönetiminin YPG/PKK terör  örgütüne destek vermesi, FETÖ elebaşına ve örgüte karşı adım atmaması, Amerikan  kongresinde Türkiye’ye karşı atılan adımlar ve Türkiye’nin haksız şekilde F-35  savaş uçağı programından çıkarılmasının iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz  etkilediğini belirten Oktay, şöyle konuştu:
 
"Yeni bir sayfa açmak istiyorsak bu konuların öncelikli olarak  çözülmesi gerekir. ABD, YPG/PKK’ya desteğini sonlandırmalı, FETÖ elebaşını iade  etmeli ve örgütün faaliyetlerini sonlandırmalı, Kongre’deki Türkiye karşıtı  inisiyatiflere karşı çıkmalı ve Türkiye’yi F-35 programında hak ettiği yere  koymalıdır. Ayrıca ABD’nin (Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yönelik) silah  ambargolarını kaldırması bölgesel barış ve istikrarı zehirlemektedir."
 
Türkiye ve ABD'nin, Kovid-19 sonrası dönemde iş birliğini daha doğru  yöne çekmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, "Tedarik zinciri güvenliği gitgide  daha önemli bir hale geliyor. Türkiye'nin güçlü üretim altyapısının yanısıra genç  ve yetenekli iş gücü, Amerikalı ve küresel yatırımcılar için daha da çekici  olacaktır." ifadesini kullandı.
 
Oktay, Suriye ve Libya gibi önemli bölgesel gelişmelerde, Türkiye ve  Libya arasındaki iş birliğinin öneminin bir kez daha görüldüğünün altını çizerek,  "Türkiye'nin, birçok bölgesel çatışmadaki kararlı ve ilkeli duruşu, ortak  düşmanlarımızın ve DEAŞ ve YPG/PKK da dahil terör gruplarının cesaretini  kırmakta, aynı zamanda ortak savunma ve güvenliğimize katkıda bulunmaktadır."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Türkiye ve ABD arasında ikili savunma iş birliği ortamının  kötüleşmesinin "endişe kaynağı" olduğunu belirten Oktay, özellikle S-400  konusunda Türkiye ve ABD'nin diyaloğu sürdürmesi gerektiğini belirtti.
 
"Türkiye karşıtı kesimler, Washington DC'deki siyasi atmosferi  kirletmektedir"
 
Oktay, "(S-400 konusunda) Düştüğümüz içinden çıkılmaz durum,  Washington'daki bazı siyasi çevrelerin, bizim stratejik müttefikliğimizin ve  Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel istikrara yaptığı katkıların tam boyutunu  kavrayamamasının doğrudan sonucudur. ABD Kongresinin bazı üyeleri, kişisel kısa  dönemli siyasi çıkarlarını öncelik edinerek ikili ilişkilerimize zarar verme  çabası içindedir." dedi.
 
Washington'daki bu çevrelerin, Türkiye'ye karşı mesnetsiz yaptırım  çağrıları, Türkiye ve ABD savunma iş birliğini geliştirecek anlaşmaları  engelleyerek kendini belli ettiğini anlatan Oktay, " Bu Türkiye karşıtı kesimler,  Washington DC'deki siyasi atmosferi kirletmektedir. Bu tehlikelidir. Aslında,  ilişkilerimizi her iki ülke ve transatlantik toplumun yararına olacak bir şekilde  geliştirmeliyiz." diye konuştu.
 
Türkiye ile ilgili söylemlerde negatifliğin bırakılmasının ardından  ikili ilişkilerin iyileşmeye başlayacağını belirten Oktay, "Türkiye ve ABD  ilişkileri, bundan daha azını hak etmiyor." ifadesini kullandı.
 
Doğu Akdeniz mesajı
 
Oktay, Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Karadeniz'de  doğal gaz bulmasıyla, bölgesel hidrokarbon meselelerinin uluslararası ilgi  kazandığını belirtti.
 
Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin her zaman diyalog yanlısı olduğunun altını  çizen Oktay, "Ancak, ne Yunanistan'dan ne de GKRY'den ne de Doğu Akdeniz'deki  egemenliğimizi, temel haklarımızı ve çıkarlarımızı zedelemeye çalışan 3'üncü  taraflardan gelen tek taraflı adımları kabul edeceğiz." diye konuştu.
 
Karadeniz'deki doğal gaz keşfini de "Türkiye için bir oyun  değiştirici" olarak nitelendiren Oktay, "Bu Türkiye ve tüm bölge için yeni bir  başlangıç. Sadece enerjideki özgüvenimizi artırmakla kalmayacak, enerji kaynağı  güvenliğindeki pozisyonumuzu artıracak ve umuyoruz ki Amerikalı ortaklarımız da  dahil olmak üzere yeni iş birliği alanları açacaktır." dedi.
 
Libya konusunda da Türkiye'nin duruşunun net olduğunu belirten Oktay,  "Libya'da askeri bir çözüm olamaz. Bu zihniyet ile uygulanabilir bir siyasi süreç  için uluslararası çabaları destekliyoruz." ifadesini kullandı.
 
Suriye konusunda da Türkiye'nin "istikrarlı, müreffeh ve demokratik  bir güney komşusu" görmek istediğini belirten Oktay, bir diğer bölgesel konunun  da Lübnan olduğunu belirtti.
 
Beyrut'taki patlamaların "yok edici olduğunu ve acil uluslararası  dikkat gerektirdiğini" belirten Oktay, Türkiye'nin bu ülkeye insani yardımı  artıracağını vurguladı.
 
Filistin konusunda da iki devletli bir çözümü desteklediklerini  belirten Oktay, "ABD'den bölgedeki gücünü ve etkisini, İsrail-Filistin  çatışmasına net, kapsamlı ve uzun süreli bir çözüm bulunmasına katkıda  bulunulması için kullanmasını bekliyoruz." mesajını verdi.
 

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Cumhurbaşkanı Fuat Oktay ABD GKRY
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