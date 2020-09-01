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Türkiye'den ABD'nin kararına sert tepki

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 21:55 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 22:12

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırması kararına ilişkin, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin GKRY'ye yönelik silah  ambargosunun kaldırılması yönünde açıkladığı kararın, adadaki iki halk arasındaki  eşitliği ve dengeyi yok saydığı bildirildi.
 
Bu kararın, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki  çabaları olumsuz etkileyeceğinin de muhakkak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir  dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın  altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD'nin bu kararını  gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara  destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki  ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini  garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır."
 

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