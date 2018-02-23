Türkiye'den İsrail'in kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki göstererek, "İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

