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Türkiye'den İsrail'in kararına tepki

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 21:21 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 22:02

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yeni konut inşasına onay vermesine tepki göstererek, "İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz." açıklamasında bulundu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yeni konut inşasına  onay vermesine tepki gösterildi.
 
Açıklamada, şöyle denildi:
 
"İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün  güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan  arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. İsrail’in  uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz.  İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini  kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir."
 

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