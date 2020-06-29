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Türkiye'den ABD'de Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki

AA |  29 Haziran 2020 Pazartesi - 20:34 | Son Güncelleme : 29 06 2020 - 20:34

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önündeki Atatürk heykeline yapılan saldırıya tepki göstererek, bu eylemin failleri hakkında soruşturma başlatılması için gerekli girişimlerin yapıldığını söyledi.


Aksoy, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutu önünde bulunan  Atatürk heykeline asılan bez parçası hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.
 
Atatürk heykeline yapılan saldırıyı kınayan Aksoy, "Dünya tarihindeki  müstesna konumu tartışmasız olan Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa  Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına ve şanlı tarihimize bu gibi çirkin eylemlerle  gölge düşürülemeyeceği muhakkaktır. Bu menfur eylemin failleri hakkında  soruşturma başlatılması için Washington Büyükelçiliğimiz tarafından ABD makamları  nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır." ifadesini kullandı.
 
  
 

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