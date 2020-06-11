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Türkiye'den ABD Ankara Büyükelçiliği'nin açıklamasına tepki!

AA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 23:40 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 23:40

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a "FETÖ'ye yardım suçundan" 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesini eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine, "Bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duyma" ve "adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınma" çağrısında bulundu.


Topuz'un "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis  cezasına çarptırılmasına ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin "Karardan dolayı  hayal kırıklığına uğradık" ve "Kararın geri çevrilmesini umuyoruz" açıklaması  yapmasına, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden tepki geldi.
 
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan  açıklamada, Topuz'un "FETÖ'ye yardım etmek"ten suçlu bulunduğu ve 7 gün içinde bu  kararı temyize götürme hakkı olduğu vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:
 
"ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Topuz'a yönelik kanuni kararı  eleştiren ve bağlamda mahkemenin güvenilirliğini sorgulayan açıklaması, yargı  bağımsızlığına bir müdahale teşkil etmekle birlikte yabancı diplomatik  misyonların rollerini ve sorumluluklarını belirleyen kural ve uygulamalarla  uyuşmamaktadır. ABD Büyükelçiliğine, bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına  saygı duyma ve adli kovuşturmalara müdahale etmekten kaçınmasını tavsiye  ediyoruz."
 
Topuz'a  8 yıl 9 ay hapis
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yabancı uyruklu ve misyon  görevlilerinin, FETÖ'nün 17-25 Aralık 2013'teki yargısal darbe teşebbüsü ile 15  Temmuz darbe girişimine ilişkin davalarda yargılanan eski polis müdürleri,  askerler ve firari eski savcı Zekeriya Öz ile irtibatlarına ilişkin soruşturma  başlatmıştı. Bu çalışma sonucunda ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi  Metin Topuz, eski polis müdürleri ve eski savcı Öz ile irtibatının ortaya çıkması  üzerine gözaltına alınmıştı.
 
Topuz, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim 2018'de İstanbul  Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs  etme'', ''devletin gu?venlig?i veya ic? veya dıs? siyasal yararları bakımından,  nitelig?i itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri  casusluk maksadıyla temin etmek'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan  kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından tutuklanmıştı.
 
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, bugün Topuz'u "silahlı terör  örgütüne yardım" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmış; Topuz hakkında  "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla  temin etme", "hukuka aykırı olarak kis?isel verileri kaydetmek", "verileri hukuka  aykırı olarak verme veya ele gec?irme" ve "gizlilig?in ihlali" suçlarından ise  suç işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraat hükmü vermişti.
 

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