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Türkiye'den AB Zirvesi kararlarına tepki

AA |  16 Ekim 2020 Cuma - 19:45 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 19:45

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Zirvesi kararlarının Türkiye'ye ilişkin bölümlerine yönelik, "Tehdit dilinin Türkiye’ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir. AB’den Türkiye’yi tehdit etmek yerine elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler sunmasını bekliyoruz." açıklaması yaptı.


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Zirvesi kararlarının  Türkiye'ye ilişkin bölümleri hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.
 
Aksoy, Türkiye’nin gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana  olduğunu, bu yöndeki çağrılara olumlu karşılık vererek iyi niyetini gösterdiğini,  1-2 Ekim AB Zirve kararlarının ardından açıklama yaptığını ve artık somut  sonuçların alınması için adım atılmasını beklediklerini vurguladıklarını  hatırlattı.
 
"Türkiye’nin tezlerini her zamanki peşin hükümlü ve önyargılı  tutumuyla görmezden gelen AB’nin, ülkemizin hem kendi hem Kıbrıs Türklerinin  haklarını savunma kararlılığını, bugünkü toplantıda 'kışkırtma' olarak  tanımlaması şaşırtıcı olmamıştır." ifadesini kullanan Aksoy, AB’nin diyalog,  uzlaşı ve koşulsuz olumlu gündemi teşvik etmek yerine yaptırım söylemine devam  etmesinin, amacının ve kullandığı dilin samimiyet ve yapıcılıktan uzak olduğunu  da gösterdiğini kaydetti.
 
Aksoy, şu ifadelere yer verdi:
 
"AB, ortak çıkar ve ortak gelecek gündemiyle bölgede Türkiye’nin ve  Kıbrıs Türklerinin haklarına da saygı göstererek sorunları çözmeye yönelmelidir.  Bunun için Yunanistan’ın ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin mantık dışı ve şımarıkça  taleplerine koşulsuz şekilde teslim olmaktan vazgeçmelidir. Tehdit dilinin  Türkiye’ye karşı işlemeyeceği bilinmelidir. AB’den Türkiye’yi tehdit etmek yerine  elle tutulur, tarafsız ve ortak çıkarlarımıza hizmet eden, çözüm odaklı öneriler  sunmasını bekliyoruz."
 
AB Liderler Zirvesinin sonuç bildirisinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de  "tek taraflı" eylemlerde bulunduğu savunularak, AB Konseyinin bundan dolayı  üzüntü duyduğu belirtilmişti.
 
Zirvenin sonunda yayımlanan sonuç bildirisinin dış ilişkiler bölümünde  Türkiye ile ilgili 2 madde yer almış, bildiride, 1-2 Ekim'de yapılan zirvede  alınan kararlara atıf yapılarak Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de son arama  çalışmalarıyla "tek taraflı ve provokatif eylemlerde bulunduğu" savunulmuş ve  bundan dolayı AB Konseyi'nin üzüntü duyduğu ifade edilmişti.
 

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