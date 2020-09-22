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Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Hiçbir değeri yoktur

AA |  22 Eylül 2020 Salı - 0:47 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 1:19

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından Libya bağlamında bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınmasına "Bizim nazarımızda hiçbir değeri yok" ifadeleriyle tepki gösterdi.


Bakanlık, AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonucunda Libya  bağlamında bir Türk denizcilik şirketinin yaptırım listesine alınması hakkında  açıklama yayımladı.
 
Açıklamada, "AB Dış İlişkiler Konseyinin bugünkü toplantısı sonucunda  Libya bağlamında bir denizcilik şirketimizin de yaptırım listesine alınmasının  bizim nazarımızda hiçbir değeri yoktur." ifadelerine yer verildi.
 
AB'nin İrini Operasyonu'nun, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı  güçlerin lideri Halife Hafter'i ödüllendirirken, Birleşmiş Milletler (BM)  tarafından tanınan Libya hükümetini ise cezalandırdığı vurgulanan açıklamada,  şunlar kaydedildi:
 
"Ülkemizin meşru hükümete yaptığı yardımlar ambargo ihlali olarak  nitelenirken, BAE başta olmak üzere darbeci Hafter’e BMGK kararları hilafına  karadan ve havadan silah gönderen ülke ve şirketlerin görmezden gelinmesi AB’nin  taraflı tutumunun açık bir göstergesidir."
 
Açıklamada, bu tutumuyla AB'nin, uluslararası meşruiyetten yana bir  tavır takınmak yerine, saldırganı mükafatlandıran İrini Harekatı'yla ortaya  koyduğu çifte standartlı tutumunu sürdürmekte ısrar ettiği görüldüğü belirtildi.
 
Doğu Akdeniz'de tansiyonun düşürülmesi için gayret gösterilen bir  zamanda böyle yanlış bir kararın alınmasının "son derece talihsiz" olduğu  vurgulanan açıklamada, "AB bölgede güvenlik ve istikrar istiyorsa bu taraflı  tutumundan vazgeçmeli, Türkiye ile istişare ve iş birliği içinde hareket  etmelidir." ifadeleri kullanıldı.
 
Brüksel'de dün yapılan AB Dış İlişkiler Konseyinin ardından düzenlenen  basın toplantısında, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi  Josep Borrell, BM'nin Libya silah ambargosunu ihlal ettiği iddiasıyla Türkiye,  Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirkete ve insan haklarını ihlal ettiği için de Libya  vatandaşı iki kişiye yaptırım kararı aldığını açıklamıştı.
 
   
 

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Dışişleri Bakanlığı AB Libya
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