Türkiye’den AB’nin Doğu Akdeniz bildirisine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz’ bildirisine tepki geldi: Bildirideki ifadeler geçen sene olduğu gibi taraflı gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur denildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’dan Avrupa Birliği’nin Doğu Akdeniz ’ bildirisine tepki geldi: Bildirideki ifadeler geçen sene olduğu gibi taraflı gereceklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur denildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy’un açıklamaları şu şekilde:

İspanya, Malta, Portekiz, Fransa, İtalya Yunanistan ve GKRY’nin katılımıyla 10 Eylül 2020 tarihinde düzenlenen AB üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (Med7) Altıncı Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride yer alan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs meselesine ilişkin ifadeler, geçen sene olduğu gibi taraflı, gerçeklerden kopuk ve hukuki dayanaktan yoksundur.

Yunanistan’ı uluslararası hukuka aykırı ve maksimalist deniz yetki alanı iddialarından vazgeçmeye davet ediyoruz. Gerginliğin azaltılması için Yunanistan’ın Oruç Reis araştırma gemimizin etrafındaki askeri gemilerini çekmesi, NATO ’nun ayrıştırma inisiyatifine destek vermesi, Meis dahil Doğu Ege adalarını silahlandırmaktan vazgeçmesi ve Batı Trakya Türk Azınlığına yönelik son dönemde artan baskılarına son vermesi elzemdir.

Türkiye Doğu Akdeniz’e en uzun kıyısı olan ve AB’ye aday bir ülkedir.