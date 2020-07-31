Türkiye’den 2 kritik bölgesel hamle

Türkiye’den iki kritik hamle geldi. Bakü ile tatbikat çerçevesinde ‘Koca Yusuf’ diye bilinen TSK’nın nakliye uçağının Azerbaycan’a götürdüğü ATAK helikopterleri savaş oyunlarında devreye girdi. Barbaros araştırma gemisi ise Kıbrıs’ın batısında işbaşı yaptı.

Türkiye’den iki kritik hamle geldi. Bakü ile tatbikat çerçevesinde ‘Koca Yusuf’ diye bilinen TSK ’nın nakliye uçağının Azerbaycan ’a götürdüğü ATAK helikopterleri savaş oyunlarında devreye girdi. Barbaros araştırma gemisi ise Kıbrıs ’ın batısında işbaşı yaptı.

1) ATAKLAR AZERBAYCAN'DA

Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın Tovuz bölgesine yönelik saldırılarına cevap niteliğinde Türk ve Azeri Silahlı Kuvvetlerince önceki gün başlatılan tatbikat tüm hızıyla devam ediyor. Ağırlıklı olarak ön hazırlık ve sahaya yayılma planlamalarıyla geçen ilk günün ardından dün fiili atışlar icra edilmeye başlandı. Tatbikatın dünkü bölümü, Başkent Bakü ve Nahçıvan’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

HEDEFLER YERLE BİR

Bu kapsamda değişik kara araçları ve birliklerinin yanı sıra “Koca Yusuf” olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) dev nakliye uçağı A-400 M ile Azerbaycan’a götürülen ATAK helikopterleri de ‘kara hava unsuru’ olarak tatbikata katıldı. Keskin manevra yeteneğine sahip, yakın hava desteği görevi kabiliyeti bulunan ATAK helikopteri, 76 adete kadar 70 mm güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 mm top ile donatılmış durumda. Helikopter çok amaçlı görevlere uygun olarak en modern elektronik harp gereçleri entegre edilmiş ve aynı anda 8 adet güdümlü anti-tank füzesi UMTAS, 12 adet güdümlü CİRİT ve 2 adet STINGER füzeyle de görev yapabiliyor. ATAK helikopterleri, tatbikattaki harp oyunları planlamasıyla belirlenmiş düşman hedefleri yüklü olduğu gerçek mühimmatlarla vurup yerle bir etti. 40 kilometre menzile sahip “Fırtına” ve diğer değişik obüsler de, kara unsurlarının düşman mevzilerine ilerleyişine yol açmak için “temizlik atışları” yaptı.

TURAZ KARTALI

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikattan dün ilk kez görüntü paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile “Tek millet iki devlet” vurgusuyla yapılan paylaşımda, “Koca Yusuf”un Azerbaycan’a intikali, ATAK helikopterinin “Koca Yusuf”tan indirilişi ve Azerbaycan ordusu askerlerinin arazide yayılışına ilişkin görüntüler yer aldı. Bakanlığın yine Twitter’dan paylaştığı ikinci videoda ise, tatbikatın “TurAz Kartalı” olarak adlandırılan hava bölümünü icra edecek olan, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava savunma unsurlarının Azerbaycan’a intikalinin başladığı duyuruldu. Paylaşımda “Koca Yusuf”la yapılan intikalden ve askeri törenden görsellere de yer verildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise, dün ilk aşaması gerçekleştirilen tatbikata katılan birliklerin, durum değerlendirmesi yaparak, muharebe görevleri ve alan araştırması gerçekleştirdiği belirtildi. İki ülkenin ortak tatbikatı 10 Ağustos’a kadar sürecek.

2) BARBAROS GEMİSİ KKTC AÇIKLARINDA

Yunanistan’la yaşanan Oruç Reis ve Meis krizinin ardından, Kıbrıs ile Lübnan arasındaki sularda, KKTC’nin ruhsat sahalarında araştırma görevi alan Barbaros Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisi görev yerine ulaştı. Rum yönetimi AB’ye şikâyette bulunurken, ülkedeki küçük partiler Yunanistan’dan savaş gemisi istedi. Barbaros, iki destek gemisiyle KKTC’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPOA) ruhsatlandırdığı bölgede 18 Eylül’e kadar sismik çalışma yürütecek. Barbaros’un görev yaptığı KKTC’nin ‘F’ adı verdiği bölge, Rumların tek yanlı 13 parsele ayırdığı bölgenin 2, 3 ve 13 numaralı parsellerini de kapsıyor.

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