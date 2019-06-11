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Türkiye'deki ölüm istatistikleri açıklandı!

AA |  11 Haziran 2019 Salı - 12:30 | Son Güncelleme : 11 06 2019 - 12:30

Türkiye'de geçen yıl ölüm sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,1 azalarak 426 bin 106 oldu. Geçen yıl hayatını kaybedenlerin yüzde 54,6'sını erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Bebek ölüm hızı, 2017'de binde 9,4 iken 2018'de binde 9,3'e geriledi.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılına ilişkin ölüm  istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm  hızı, 2017'de binde 5,3 iken 2018 yılında azalarak binde 5,2 oldu. Diğer bir  ifadeyle geçen yıl bin kişi başına 5,2 ölüm düştü.
 
Ölüm sayısı, geçen yıl, bir önceki yılın revize edilen sayısına göre  yüzde 0,1 azaldı ve 426 bin 106 olarak gerçekleşti. Ölenlerin yüzde 54,6'sını  erkekler, yüzde 45,4'ünü kadınlar oluşturdu. Bebek ölüm sayısı 2017'de 12 bin 118 iken, 2018'de 11 bin 629 olarak  kayıtlara geçti. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden  bebek ölüm hızı ise 2017 yılında binde 9,4 iken 2018 yılında binde 9,3 'e  geriledi. Bir başka deyişle geçen yıl bin canlı doğum başına 9,3 bebek ölümü  düştü.
 
Geçen yıl bebek ölüm hızının en yüksek olduğu il binde 15,3 ile  Gaziantep oldu. Bu ili binde 14,9 ile Mardin, binde 14,5 ile Şırnak ve Kilis  izledi. Bebek ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 5 ile Tunceli olarak  kayıtlara geçti. Bu ili binde 5,1 ile Kırklareli ve Çanakkale, binde 6,4 ile  Giresun ve Edirne takip etti.
 
Bir ayını tamamlayamadan ölen bebeklerin oranı 2017 yılında yüzde 64,9  iken 2018 yılında yüzde 65,3'e yükseldi. Ölen bebeklerin yüzde 12,7'sinin ilk  gün, yüzde 31,5'inin 1-6 günlükken, yüzde 21,1'inin ise 7-29 günlükken yaşamını  yitirdiği görüldü. Ölen bebeklerin yüzde 65,3'ü bir ayını, yüzde 87,5'i ise 5  ayını tamamlayamadan hayatını kaybetti. Söz konusu bebeklerden 1-4 aylıkken  yaşamını yitirenlerin oranı ise yüzde 22,2 oldu.
 
Doğumdan sonraki 5 yıl içinde ölme olasılığını ifade eden 5 yaş altı  ölüm hızı, 2018'de bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 11,4 olarak  tespit edildi.
 
Ölümle sonuçlanan intihar sayısı ise 2017'de 3 bin 168 iken 2018'de  yüzde 0,2 azalarak 3 bin 161 oldu. İntihar edenlerin yüzde 75,6'sını erkekler,  yüzde 24,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yüz bin nüfus başına düşen intihar  sayısını ifade eden kaba intihar hızı, 2017 yılında yüz binde 3,94 iken 2018  yılında yüz binde 3,88'e geriledi. Buna göre, geçen yıl her yüz bin kişiden  yaklaşık 4'ü intihar etti.
 
  
 

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