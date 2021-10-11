Türkiye'deki kripto para borsası kapandı!

Günlük 500 milyon lirayı aşkın işlem hacmiyle en yoğun kullanılan 5 Türk kripto para borsası arasında yer alan Coinzo faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Firma duyuruyu internet sitesinden yaptı.

Yapılan açıklamada kullanıcıların kripto para ve Türk Lirası bakiyelerinin güvende olduğu ve çekilebildiği belirtildi.

ERİŞİM 6 AY SÜREYLE AÇIK KALACAK

Coinzo.com'a giren kullanıcılar şu duyuruyla karşılaştı: "Coinzo Teknoloji A.Ş. olarak 2018 yılından beri faaliyet içinde olduğumuz dijital varlık servis sağlayıcı (kripto para platformu) hizmetimizi sonlandırma kararı aldık. www.coinzo.com’a erişim 6 ay süresince açık olacaktır.

Kullanıcılarımız bu süreç içerisinde TRY ve kripto para bakiyelerini çekebilecek, alım/satım işlemleri hariç tüm özellikleri kullanabileceklerdir.

Coinzo platformunda alım/satım işlemleri 11 Ekim 2021 Pazartesi saat 09:00 itibariyle durdurulmuştur. Faaliyet sonlandırma süreci için ilgili kurumlara bilgi verilmiştir. Destek ekibimiz bu süre boyunca kullanıcılarımızın sorunlarına çözüm üretmeye devam edecektir. Süreç hiç bir kullanıcımızın mağdur olmaması için özenle yönetilecektir.