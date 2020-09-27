Türkiye'deki Azerbaycan STK'larından ortak bildiri

Türkiye'de Azerbaycan sivil toplum kuruluşları Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim ardından ortak bir bildiri yayımladı

Türkiye'de Azerbaycan sivil toplum kuruluşları Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilim ardından ortak bir bildiri yayımladı

Bildiride şu ifadeler kullanıldı:

Güne ,Ermenistan ordusunun saat 06.00 sıralarında cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtığı haberi ile başladık. Terter'in Gapanlı, Ağdam'ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli'nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl'ın Çocuk Mercanlı köylerine Ermenistan ordusunun yoğun bombardımanı sonucu sivillerden ölü ve yaralıların olduğu ve bu bölgelerde sivil altyapının da ciddi şekilde hasar gördüğüne dair resmi açıklamalar Türkiye'de büyük bir öfke yarattı. Azerbaycan Devletinin meşru müdafaa hakkını kullanarak orduya cevap emrini verdiğine dair resmi malumat hepimizi heyecanlandırdı.

Azerbaycan'ın verdiği karşılık ile Ermenistan'a ait 12 hava savunma sistemi ve çok sayıda askeri aracın imha edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Bizler, Türkiye'de faaliyet gösteren STK'lar olarak tüm Türk milleti ile birlikte Azerbaycan'ın haklı davasında Azerbaycan'ın yanındayız.

Azerbaycan topraklarını işgal ederek 28 yıldır hukuksuz bir şekilde bölgede huzursuzluk yaratan, Hocalı Soykırımı başta olmakla binlerce masum insanın ölümünde kanlı mührü bulunan, uluslarası hukuku yok sayarak işbirlikçilerinden aldığı destekle Güney Kafkasya 'da savaş oyunları peşinde koşan Ermenistan'ı şiddetle kınıyoruz.

Ermenistan'ta ekonomik ve siyasi kriz nedeniyle 8 ekim tarihinde Paşinyan hükümetinin istifası talepi ile gerçekleştirilmesi düşünülen ve tüm siyasi partilerin iştirak edeceği mitingin engellenmesi amaçına da hizmet eden, Azerbaycan'a saldırı, bunun sonucunda masum insanların öldürülmesi Paşinyan hükümetinin baş vurduğu ahlaksız bir popülizm örneği olarak tarihe geçecektir!

Ayrıca, son dönemlerde Doğu Akdeniz ’de ve Libya ’da yaşanan olayların ardından Ermenistan tarafından önce Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine taaruz yapılması akabinde Rusya tarafından yasalara aykırı şekilde silah sevkiyatı gerçekleştirilmesi ve bu sabah yaşanan olaylar meselenin sadece Azerbaycan Ermenistan münakaşası değil derin hesaplar peşinde koşan gizli ellerin kirli oyunu olduğuna delalet etmektedir.

Rusya'nın bölgedeki ileri karakolu olan Ermenistan'ın eliyle nelerin peşinde olduğunu hepimiz sorgulamalıyız!

Bu gün, Türk Devlet yetkilileri tarafından Türkiye'nin Azerbaycan'ın haklı davasında her koşulda Azerbaycan'la birlikte olduğunun ifade edilmesini Türkiye olara şükranla karşıladık.

Hepimiz, Can Azerbaycan'ın yanındayız ve vatan topraklarının işgaline son verilmesi için Ermenistan'ın saldırısına karşı meşru müdafaa hakkını kullanan Azerbaycan Ordusunun birer askeri olarak ön cebhede görev almaya talibiz ve Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacaktır!

-Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği Dayanışma Vakfı

-Azerbaycan Türkleri ve Dost Dernekleri Federasyonu

-TADDEF Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu

-TADEF Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu

-Adana Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

-Amasya Azerbaycan Türkleri Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği

-Ankara Azerbaycan Kültür Derneği

-Antalya Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

-Azerbaycan Eğitim ve Kültür Derneği

-Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti

-Azerbaycan Kültür Derneği Turgutlu Şubesi

-Balıkesir Azebaycan Derneği

-Edirne Azerbaycan Evi Derneği

-Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği

-KahramanMaraş Azerbaycan Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği

-Kars Azerbaycan Evi Derneği

-Kocaeli Derince Azerbaycan Evi Derneği

-Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği

-Maniza Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği

-Iğdır-Azerbaycan Dil, Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği

-I·stanbul - Azerbaycanlılar Dayanıs¸ma, Yardımlas¸ma, Turizm ve Ku¨ltu¨r Dernegˆi

-İstanbul Azerbaycan Kültür Evi

-İstanbul Genç Azerbaycanlılar Derneği

-İSTAD İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kütür Derneği

-İzmir Azerbaycan Kardeşlik ve İşbirliği Derneği

-TÜAZMED Türkiye Azerbaycan Medeniyet Araştırma Merkezi - Manisa

-Türkiye Azerbaycan Derneği (TÜRKAZDER)