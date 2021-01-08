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Türkiye'de zorunlu! Yapmayan kullanamayacak, son tarih 8 Şubat...

AA |  08 Ocak 2021 Cuma - 11:31 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 11:31

WhatsApp kullanan milyonlarca kişiyi ilgilendiren açıklama geldi. Güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını bildiren WhatsApp, Avrupa Birliği (AB) ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurdu.


ABD'li teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu WhatsApp,  kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bir bildirim  yolladı.
 
Bildirimde, güncellemelerin "WhatsApp hizmeti ve verilerinizi nasıl  işlediğimiz. İşletmelerin, WhatsApp sohbetlerini saklamak ve yönetmek için  Facebook tarafından barındırılan hizmetleri nasıl kullandığı. Facebook şirket  ürünlerinde entegrasyonlar sunmak için Facebook ile nasıl çalıştığımız."  konularında daha fazla bilgi içerdiği belirtildi.
 
Kullanıcıların "Kabul Et" sekmesine tıklayarak, 8 Şubat'ta yürürlüğe  girecek yeni koşulları ve gizlilik ilkesini kabul etmiş olacağının aktarıldığı  bildirimde, "Bu tarihten sonra, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için bu  güncellemeleri kabul etmeniz gerekecektir. Hesabınızı silmeyi tercih ediyor ve  daha fazla bilgi almak istiyorsanız Yardım Merkezi'ni de ziyaret edebilirsiniz."  ifadelerine yer verildi.
 
Türkiye'deki kullanıcılar güncellemeyi kabul etmek zorunda
 
WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 8 Şubat'a kadar  onaylanması gereken yeni koşulların AB ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı  belirtildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri  amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. WhatsApp,  güncellemeden etkilenmeyecek kullanıcılarının olduğu bölgeyi Avrupa Bölgesi  olarak tanımlasa da belirtilen ülkeler arasında sadece AB ülkeleri yer alıyor. Bu  nedenle Türkiye'deki kullanıcıların WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için 8  Şubat'a kadar güncellenen uygulama koşullarını kabul etmesi gerekiyor.
 
 
"Facebook şirketleri paylaştığımız bilgileri kullanabilir"
 
WhatsApp'ın 4 Ocak'ta güncellenen "Gizlilik İlkesi"ne uygulamanın  resmi sitesinde de yer verildi. Sitede yer alan metinde, WhatsApp'ın Facebook  şirketlerinin bir parçası olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:
 
"Hizmetlerimizin yürütülmesi, sağlanması, iyileştirilmesi,  anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla WhatsApp;  hizmetlerimizi ne zaman yüklediğiniz, kullandığınız veya hizmetlerimize ne zaman  eriştiğiniz dahil olmak üzere bazı bilgileri almak veya toplamak zorundadır.  Aldığımız ve topladığımız veri türleri, hizmetlerimizi nasıl kullandığınıza  bağlıdır. Hizmetlerimizi sağlamak için belirli bilgilere gereksinim duyarız ve  bunlar olmaksızın hizmetlerimizi size sağlayamayız.
 
Facebook şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook  şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur.  Hizmetlerimizin ve Facebook şirketi ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu  olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması,  özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden  aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız  bilgileri kullanabilirler."
 
Mesajlardan konum bilgilerine tüm bilgiler toplanıyor
 
WhatsApp'ın sitesindeki bilgilere göre, uygulamanın kullanıcılarından  topladığı bilgiler arasında; hesap bilgileri, mesajlar, bağlantılar, durum  bilgisi, işlem ve ödeme verileri, müşteri desteği ve diğer iletişimler, kullanım  ve kayıt bilgileri, cihaz ve bağlantı bilgileri, konum bilgileri, çerezler,  üçüncü taraftan sağlanan bilgiler yer alıyor.
 
Uygulama elde ettiği bilgileri; hizmetler, emniyet, güvenlik ve  bütünlük, Facebook şirketleri hakkındaki iletişimler ve kurumsal iletişimler için  kullanıyor.
 
WhatsApp, Facebook tarafından 2014 yılında satın alınmıştı. Facebook,  dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Messenger,  Facebook ve Instagram'ı da bünyesinde bulunduruyor.
 
Facebook, Cambridge Analytica gibi veri skandallarıyla gündeme gelmiş,  kurucusu Mark Zuckerberg ABD'nin ilgili kurumlarına konuyla ilgili ifade  vermişti.

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