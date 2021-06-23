Türkiye’de yılın otomobili seçildi!

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi Fiat Egea Cross oldu. Pandemi önlemleri çerçevesinde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dijital mecralarda online olarak izlenebilen yarışmanın finalinde OGD üyesi 76 otomotiv gazetecisinden toplamda 3290 puan alan Fiat Egea Cross birinciliğe ulaştı.

OGD’nin bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmasında bir başka yeniliğe daha imza atıldı. “Yılın Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı” ödülü de Land Rover Defender’a verildi. OGD üyeleri, bu yıl aday olan 27 otomobil arasından tasarımını beğendikleri üç finalist arasından en fazla oyu alan Land Rover Defender “Yılın Tasarımı” ödülünü kazandı.+ OGD’nin bu yıl altıncı kez düzenlenen yarışmasında bir başka yeniliğe daha imza atıldı. “Yılın Otomobili” dışında, “Yılın Tasarımı” ödülü de Land Rover Defender’a verildi. OGD üyeleri, bu yıl aday olan 27 otomobil arasından tasarımını beğendikleri üç finalist arasından en fazla oyu alan Land Rover Defender “Yılın Tasarımı” ödülünü kazandı.+

Göz önüne alınan kriterler

İstanbul Park’ta düzenlenen törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, Türkiye’de Yılın Otomobili yarışmasının tüketiciler için yol gösterici özelliğinin bulunduğuna bir kez daha dikkat çekti. Sandık, finalist otomobiller arasında büyük bir rekabetin yaşandığını da belirterek “Bizler de tüm kriterleri detaylı bir şekilde ele alıp objektif bir seçim gerçekleştirdik. Aday otomobilleri değerlendirirken fiyat-donanım, tasarım, inovasyon, motor, yol tutuş gibi konuları göz önünde bulundurduk.

Tüketicilerin otomobil satın alırken, yılın otomobili yarışmasını referans olarak görmesi bizler için çok önemli. Bu yıl da tüm otomobiller arasında zorlu bir rekabet yaşandı”dedi. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da yaptığı konuşmada otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Aytaç, sözlerine şöyle devam etti; “Egea’nın hikayesi uzun ve bizim için çok değerli. Egea’nın arkasında cok büyük ve yetkin bir ekip var. İlk günden bu yana Egea ailesi olarak 300 bin adetlik satışa ulaştık. Egea Cross ile de ilk beş ayda 7 bin satış adedini geçtik”diye konuştu.

Hangi otomobil kaç puan aldı?



1. Fiat Egea Cross 3290 puan

2. Skoda Octavia 3240 puan

3. Peugeot 208 2980 puan

4. Hyundai i20 2760 puan

5. Toyota Yaris 2640 puan

6. Dacia Sandero 2150 puan

7. Renault Captur 1940 puan