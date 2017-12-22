Türkiye’de yılın en çok kazandıran mesleği açıklandı

Türkiye Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu (TOBFED) 2017 yılında en çok kazandıran mesleğin günlük 500 euroyu (2 bin 250 lira) aşan kazançlarıyla "oto göçük ustaları" olduğunu açıkladı

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, dolu nedeniyle araçları hasar gören onbinlerce mağdurun acemi ustalar yüzünden ikinci kez mağdur edildiğine işaret etti ve ekledi:

"Dolu nedeniyle araçlarını tamirden aldıktan sonra göçüklerin giderilmediği gibi boyalarında bozulma gören binlerce tüketiciden şikayet aldık. Bu durum Tüketici Kanunna göre ayıplı hizmettir. Araç sahipleri 6 bin liraya kadar olan zararları için bireysel olarak ikametlerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine bizzat giderek veya internet üzerinden herhangi bir ücret ödemeden başvurabilirler."

PARAYI YABANCILAR KAZANDI

TOBFED'den yapılan yazılı açıklamada, milyonlarca işsizin olduğu Türkiyede oto göçük işlerini yapan ve bu astronomik kazancı elde edenler, Portekiz Brezilya , Çin gibi ülkelerden gelip Türkiye'de çalışan ustalar oldu.

İstanbul'u ve çevre illeri etkileyen dolu yağışı sonrasında 200 bine yakın araç hasar görmüş, Türkiye'de yeterli sayıda usta bulunamadığı için yurt dışından ithal ustalar sigorta firmaları tarafından Türkiye'ye getirilmişti. Onların günlük kazancı da 500 euro yani 2 bin 250 lirayı bulmuştı.