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Türkiye'de yeni dönem! Son dakika kararı, resmen değişti ve başlıyor! Yüz yüze eğitim, aşı ve tedbirler...
Tüm Türkiye'de başlıyor. Son dakika 3. doz aşı kararı. Resmen belli oldu. Yeni dönemin detayları açıklandı. Yüz yüze eğitimde en çok merak edilen soru yanıt buldu. Tedbirlerle ilgili kritik gelişme. Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları yüksek seviyelerde devam ediyor. Bilim Kurulu bir kez daha Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında birçok gündem maddesiyle toplandı. Kritik konuların ele alındığı toplantı sonrası son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca vakalar, aşılama ve yüz yüze eğitim ilgili önemli gelişmeyi tüm Türkiye'ye resmen açıkladı. İşte madde madde detaylar...