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Türkiye'de yaşamak istiyor! Övgü dolu sözler...

Türkiye'de yaşamak istiyor! Övgü dolu sözler... Şimdilerde 'Baraj' dizisinde rol alan İman Casablanca, kapak olduğu Hola dergisinde de ülkemize övgüler yağdırdı.
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