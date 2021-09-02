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Türkiye'de uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyonu geçti

AA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 10:01 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 10:01

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan toplam aşı miktarı 95 milyonu geçti.


Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan  anlık verilere göre, 2 Eylül Perşembe saat 09.50 itibarıyla 48 milyon 616 bin 804  birinci doz, 37 milyon 427 bin 546 ikinci doz aşı uygulandı. Diğer dozlarla  birlikte toplam yapılan doz sayısı, 95 milyon 11 bin 116 oldu.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye aşı
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