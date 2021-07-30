ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Gündem » Türkiye’de üretiliyor, 109 ülkeden talep yağıyor! 150 yıldır...

Türkiye’de üretiliyor, 109 ülkeden talep yağıyor! 150 yıldır...

Türkiye’de üretiliyor, 109 ülkeden talep yağıyor. Gaziantep'te yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle imal ediliyor. Tamamen organik. 50 tesiste üretiliyor. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.

Türkiye’de üretiliyor, 109 ülkeden talep yağıyor! 150 yıldır... Nizip sabunu, tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posalarından çıkarılan pirina yağına "kostik" denilen sodyum hidroksit eklenerek bu karışımın yaklaşık 3 gün boyunca kaynatılmasıyla elde ediliyor.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.