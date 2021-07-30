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Türkiye’de üretiliyor, 109 ülkeden talep yağıyor! 150 yıldır...
Türkiye’de üretiliyor, 109 ülkeden talep yağıyor. Gaziantep'te yaklaşık 150 yıldır geleneksel yöntemlerle imal ediliyor. Tamamen organik. 50 tesiste üretiliyor. Ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor.
Nizip sabunu, tamamen doğal yöntemlerle zeytinyağı ve zeytin posalarından çıkarılan pirina yağına "kostik" denilen sodyum hidroksit eklenerek bu karışımın yaklaşık 3 gün boyunca kaynatılmasıyla elde ediliyor.