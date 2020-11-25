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Türkiye’de üretilecek Hyundai’nin ismi belli oldu

25 Kasım 2020 Çarşamba - 13:02 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 13:06

Hyundai, crossover sınıfındaki yeni SUV modelinin adını Bayon olarak paylaştı.


Yeni crossover model, markanın Avrupa’daki SUV serisine giriş modeli olacak ve İzmit’teki Hyundai Assan fabrikasında üretilecek. Avrupa’ya 2021'in ilk yarısında giriş yapması planlanan Bayon, tamamen yeni bir model. Bayon adı, Fransa'nın güneybatısındaki Bayonne şehrinden esinlenilmiş. Hyundai, Bayon’u Avrupa için ürettiğinden adını da yine bir Avrupa şehrinden almaya karar vermiş durumda.Türkiye’de üretilecek Bayon, Kona, Tucson, NEXO ve Santa Fe'nin arasına dahil olarak markanın Avrupa'daki en son SUV üyesi olacak ve 2021’in ilk yarısında üretilmeye başlanacak.

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Hyundai crossover yeni SUV modeli Hyundai Bayon
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