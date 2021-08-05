Türkiye'de ulusal sıcaklık rekorları kırıldı! NASA uydu fotoğraflarını yayınladı...

Türkiye'de bir haftadan fazla süredir devam eden orman yangınları hakkında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) bir açıklama yaptı. Dünya genelinde sıcaklık artışının yaşandığı uyarısında bulunan NASA, yangın bölgelerinin uydu görüntülerini de yayınladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) Türkiye'de sürmekte olan orman yangınları ile ilgili bir paylaşım geldi.

NASA'nın resmi sitesinde yer alan yazıda 'Şiddetli bir sıcak hava dalgasının ve aylarca süren kuru havanın ortasında Türkiye, son yılların en kötü orman yangınlarından bazılarıyla karşı karşıya' ifadelerine yer verildi.

Yangın bölgelerini uyduları ile takip eden NASA, yeni görüntüler de paylaştı.

Yangınların günlerdir sürmesi ile ilgili açıklamalara da yer verilen paylaşımda 'Yangınlar hala kuvvetli rüzgarlar, 40 santigrat derecenin üzerindeki hava sıcaklıkları ve düşük nem ile besleniyor' denildi.

NASA'dan bir de uyarı geldi... Dünya genelinde bir sıcaklık artışı olduğuna vurgu yapan NASA, Güney Avrupa 'nın büyük bir bölümünün 1980'lerden beri görülmeyen aşırı sıcaklar ile kavrulduğunun altını çizdi.

İklim bilimciler tarafından yıllardır dile getirilen bu durumunun 'Küresel Isınma'nın bir sonucu olduğu belirtiliyor.

'Geçtiğimiz ay hem Yunanistan hem de Türkiye'de ulusal sıcaklık rekorları kırıldı' diyen NASA, Yunanistan ve Lübnan'da da yangınların sürmekte olduğuna dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salı günü yaptığı açıklamada, yangınlar nedeniyle yüzlerce kişinin yaralandığını açıkladı.

Muğla'da 36, Antalya 'da da 11 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Binlerce hayvanın da yangınlarda telef olduğu tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son verilerine göre, yedi şehirde 16 yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Son altı günde 33 ilde çıkan 167 yangın ise kontrol altına alındı.

Manavgat, Bodrum ve Marmaris 'te çok geniş bir alana yayılan ve yerleşim yerlerine yönelik tehdidi devam eden yangının söndürülmesi için 16 uçak, 51 helikopterle, çok sayıda yangın söndürme aracı, arazöz ve binlerce personelle müdahale edildiği belirtildi.