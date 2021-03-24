Türkiye'de tüm gözler Ankara'da! Kabine ve A Takımı değişiyor...

AK Parti, bugün yapılacak Olağan Büyük Kongresi’nde partiyi 2023 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrosunu belirleyecek. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , “Türkiye için güven ve istikrar” sloganıyla yapılacak kongrede, AK Parti’nin “2023 manifestosunu” açıklayacak.

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin, 19 yıllık tek parti iktidarında yaptığı dokuz kongre, Türkiye için çok önemli gelişmelerin yaşandığı bazı dönemlerin de köşe taşlarını oluşturdu. AK Parti, Erdoğan liderliğinde ilk kez 3 Kasım 2002’de girdiği genel seçimde aldığı yüzde 34,28 oy oranıyla 363 milletvekili çıkararak tek başına iktidara geldi. AK Parti, geçen süreçte altısı olağan, üçü olağanüstü toplam dokuz kongre yaptı.

Erdoğan, 10 Ağustos 2014’te Türkiye tarihinde ilk kez yapılan halk seçimiyle cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturdu. Ancak Anayasa ’da yer alan Cumhurbaşkanının aynı zamanda parti başkanı olamayacağına dair hüküm gereği 27 Ağustos 2014’te AK Parti ilk defa olağanüstü kongreye gitmek durumunda kaldı. Kongrede AK Parti Genel Başkanı ilk kez değişti ve Erdoğan koltuğunu Ahmet Davutoğlu’na bıraktı. AK Parti, Davutoğlu’nun genel başkanlığında 7 Haziran 2015’te girdiği ilk genel seçimde yüzde 40,87 oy aldı; ancak tek başına iktidar olamadı. Partilerin koalisyon için anlaşamaması nedeniyle bir seçim hükümeti kurularak 1 Kasım’da yeniden seçime gidildi. Türkiye’nin terör örgütü DAEŞ’in Suruç ve Ankara Garı katliamlarından, PKK ’nın Dağlıca saldırısına kadar birçok önemli olayla sarsıldığı bir sürecin ardından 1 Kasım’da gerçekleştirilen seçimde, yüzde 49,50 oy oranıyla AK Parti yeniden tek başına iktidara geldi. Davutoğlu, 12 Eylül 2015’te yapılan 5. Olağan Kongrede yeniden genel başkan seçildi. Ancak bu dönemde Erdoğan ile ihtilaf yaşadığı gerekçesiyle Davutoğlu ile yollar ayrıldı. 22 Mayıs 2016’da yapılan 2. Olağanüstü Kongre’de Genel Başkan seçilen Binali Yıldırım , 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI

Yıldırım’ın başbakanlığında gerçekleştirilen anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan 2017 referandumu sonucu, Türkiye’nin ilk seçimde yürürlüğe girmek üzere partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçmesi, seçmenin yüzde 51,41’lik desteğiyle benimsendi. 21 Mayıs 2017’de gerçekleştirilen olağanüstü kongrede Erdoğan geçerli bin 414 delegenin oyuyla yeniden AK Parti Genel Başkanı seçildi. 4 yıl aradan sonra 2018 genel seçimlerine yeniden Erdoğan’ın başkanlığında giden AK Parti, yüzde 42,49 oy oranıyla tek parti iktidarını sürdürdü. Seçimlerden 2 ay sonra yapılan 6. Olağan Kongre’de, Erdoğan bir kez daha Genel Başkan seçilirken, MHP ile yapılan, “seçim ittifakı” AK Parti tüzüğüne de girdi.

Ankara Arena Spor Salonu’nda bugün gerçekleştireceği kongre, ‘Türkiye için güven ve istikrar’ sloganıyla yapılacak. Kongrede Erdoğan, AK Parti’nin 2023 seçimlerine giderken izleyeceği yol haritasını içerecek manifestosunu açıklayacak. Erdoğan’ın “sivil anayasa” başlığının detaylarını da açıklayacağı ifade ediliyor. Erdoğan’ın konuşmasında, 2023 seçimlerine giderken güçlü bir “Cumhur İttifakı” vurgusu yapacağına da işaret ediliyor.

‘KABİNEDE DÜZENLEME YAPILACAK’

AK Parti kongresine eş zamanlı olarak siyasetten bürokrasiye herkesin gözü kabine değişikliğinde de olacak. NTV ’ye konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kongre ve sonrasına ilişkin, “19 yılda yaptıklarımız bir hazırlıktı ve biz yeni başlıyoruz” ifadesini kullandı. “Kabine değişikliği bekliyor muyuz” sorusuna Ünal, “2023’e dönük sadece partide değil, diğer alanlarda da Sayın Cumhurbaşkanımız, ekibiyle beraber yeni bir düzenleme yapacaktır, yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz” karşılığını verdi.

HDP DAVET EDİLMEDİ

Kongre için CHP, MHP ve İYİ Parti’ye davetiye gönderilirken HDP davetli listesinde yer almadı. MHP, AK Parti Kongresi’ne TBMM Başkanvekili Celal Adan , Genel Başkan yardımcıları Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, Sadir Durmaz ve MYK Üyesi Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay’dan oluşacak beş kişilik heyetle katılacak. İYİ Parti ise kongrede TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ile Genel Başkan yardımcıları Şenol Sunat ve Cihan Paçacı’dan oluşan heyetle temsil edilecek. CHP’yi de Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın temsil edecek.

‘TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPTIK’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Ankara Spor Salonu’nda 7. Olağan Büyük Kongre hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kandemir, “Çok titiz bir çalışma yaptık yarın yeni bir listemizle halkımızın önüne çok güçlü bir şekilde çıkacağız” dedi.

MKYK ÜYE SAYISI 75’E ÇIKARILIYOR

Kongrede partinin en üst karar organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) üye sayısı 50’den 75’e çıkarılıyor. Yedeklerle birlikte sayısı 100’e ulaşacak MKYK’da eski bakan ve milletvekillerinin yanı sıra yeni isimlerin de olması bekleniyor. 15’i kadın, 15’i gençlerden oluşan MKYK’da genç ve kadın sayısında artış olabileceği de belirtiliyor. Kulislerde, tarihi 2023 olarak ilan edilen seçimlere partiyi hazırlayacak yeni kadrolarda “tek şapka” kuralının uygulanacağı ve yönetim kademelerine getirilen isimlerin sadece bir görevinin bulunacağı belirtiliyor.

YENİ TÜZÜK, YENİ BİRİMLER

Bugünkü kongrede oylanıp hayata geçirilecek yeni tüzük değişikliğiyle, AK Parti Genel Merkezi’ndeki birimlerde de bazı değişiklikler planlanıyor. Bazı birimlerde birleştirme yoluna gidilebileceği belirtilirken, Bilişim ve Teknoloji adıyla yeni bir birim de oluşturuluyor. Partinin sosyal medya etkinliklerini de bundan böyle bu birimin yapabileceği vurgulanıyor. Bazı birimlerin isim ve yapılarında da değişiklik planlandığı kaydediliyor. AR-GE başkanlığının isminin de AR-GE ve Eğitim Başkanlığı olarak yeniden düzenleneceği belirtiliyor.

YENİ MANİFESTOYU AÇIKLAYACAK

Erdoğan’ın daha önce, “2023’ün manifestosu olacak” diye ilan ettiği kongre konuşmasında, insan hakları eylem planı ve ekonomi reformlarını içeren kapsamlı bir konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan’ın, 1.5 saat sürmesi beklenen konuşmasında cumhur ittifakının 2023’e giderken ortaya koyacağı dayanışmaya ilişkin de mesajlar vereceği belirtiliyor.

Kongreye katılacak delegeler için salona beyaz koltuklar konuldu, güvenlik için bariyerler yerleştirildi. İçinde doktorların yer aldığı bir pandemi kurulu da kongre boyunca görev yapacak.