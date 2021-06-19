Türkiye’de tedavi gören gazileri CNN TÜRK’e konuştu: Hayalim tekrar ayağa kalkıp Karabağ’a gitmek

Karabağ Savaşı'nda gazi olan askerlerden biri Afsar Atakanlı. Afsar henüz 22 yaşında ve tek isteği Azerbaycan 'ın işgal altındaki topraklarını kurtardığı savaşta yer almaktı. Hatta 11 aylık çocuğunu eşine emanet bırakmıştı. Gönüllü olarak gittiği cephede, sıcak bir çatışma sırasında vuruldu ve gazi oldu. Atakanlı gazi olmasına neden olan saldırıyı "Topraklarımız 30 yıldır düşman işgali altındaydı. Onun için gittik savaştık. Pusuya düştük. Bir taraftan havanla, bir taraftan da silahla vuruyorlardı. Boynumdan vuruldum" sözleriyle aktardı.

Atakanlı kendisine açılan ateş sonucunda şans eseri hayata tutundu ve tedavisi için Türkiye'ye getirildi. Gazi Atakanlı'nın tedavisinden sorumlu Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Ural, Afsar'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaştı; "Afsar bize ilk geldiği zaman omurilik yaralanması nedeniyle tedavi edilmişti. Hem yara bakımı, hem egzersiz tedavisiyle başladık. Robotik Rehabilitasyon yardımıyla, beyne tekrar yürüme uyarısı veriliyor. Eklem hareket açıklığı korunuyor. Rehabilitasyon süreci devam ediyor şu anda.

EN BÜYÜK HAYALİ TEKRAR YÜRÜYEBİLMEK

Afsar Atakanlı gördüğü tedavi sonrasında bir cihaz yardımıyla ilk adımlarını atmaya başladı. Fakat en büyük hayali eskisi gibi yardım almadan yürüyebilmek. Karabağ Savaşı'nda yaralanan bir diğer gaziyse Vahid İmanlı, 22 yaşındaki gönüllü asker savaşta cephede yer alıyordu. Yaralandı ve felç tedavisi için Türkiye'ye getirildi.Karabağ gazisi İmanlı "Kendimi şu an daha iyi hissediyorum. Buraya geldikten sonra iyiyim" ifadelerinde bulundu.

Fizik tedavi uzmanı İbrahim Halil Ural ise, "Hareket zorluğu çeşitli yatak yaraları mevcuttu. Onların bakımları yürüme eğitimiyle ilgili kas güçlendirmeleriyle ilgili egzersileri yapılıyor. Önce koltukta oturtmaya, ardından ayağa kaldırmaya, ardından eğer imkan olursa yürütmeye çalışacağız kendisini" ifadelerini kullandı.Tedavi sürecinde kendisine teyzesinin de eşlik ettiği savaş gazisinin tek bir isteği var. O da tekrar ayağa kalkıp Şuşa'ya, yani Karabağ'a gitmek.