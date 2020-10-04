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Türkiye'de son 5 yılda 7 milyon konut satıldı

AA |  04 Ekim 2020 Pazar - 13:44 | Son Güncelleme : 04 10 2020 - 13:44

Eylül 2015-Ağustos 2020 döneminde 6 milyon 944 bin 616 konut satılırken, bu alanda 1 milyon 199 binle İstanbul, 720 binle Ankara ve 412 binle İzmir ilk sıralarda yer aldı. Yabancılara konut satışı 155 bin civarında gerçekleşti.


Türkiye genelinde son 5 yılda  satılan toplam konut sayısı 6 milyon 944 bin 616 olurken, yabancılara yönelik  satış 154 bin 871 olarak kayıtlara geçti. , 5 Ekim Dünya Konut Günü dolayısıyla Türkiye İstatistik  Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, Eylül 2015-Ağustos 2020  döneminde  6 milyon 944 bin 616 konut el değiştirdi.  Söz konusu dönemde en yüksek konut satışı 1 milyon 409 bin 314 ile  2017'de gerçekleştirilirken, 2015'te 1 milyon 289 bin 320, 2016'da 1 milyon 341  bin 453, 2018'de 1 milyon 375 bin 398, 2019'da 1 milyon 348 bin 729 konut  satıldı.
 
  Bu yılın 8 aylık döneminde, banka faiz oranlarının düşürülmesinin  etkisiyle el değiştiren konut adedi 1 milyon 24 bin 534 olarak kayıtlara geçti.
  
 
En çok konut İstanbul ve Ankara'da satıldı
 
  
Son 5 yılda en çok konut satışı 1 milyon 199 bin 715 ile İstanbul'da  gerçekleşti. Ankara'da bu dönemde 720 bin 124, İzmir'de 412 bin 588, Antalya'da  313 bin 735 ve Bursa'da 265 bin 715 konut satıldı. 50 binin üzerinde konut satışı gerçekleşen iller arasında ise 93 bin  ile Muğla, 92 bin ile Diyarbakır, 84 bin ile Denizli, 79 bin ile Kahramanmaraş,  65 bin ile Çanakkale, 62 bin ile Trabzon, 60 bin ile Malatya, 53 bin ile Yalova  ve Elazığ, 51 bin ile Ordu yer aldı.
  
Yabancılara 5 yılda yaklaşık 155 bin konut satıldı
 
  
Eylül 2015-Ağustos 2020 döneminde yabancılara satılan konut sayısı 154  bin 871 oldu.  Yabancıların bu dönemde satın aldığı konutun yüzde 39,8'i İstanbul'da  yer aldı. Bu kapsamda yabancılara İstanbul'da 61 bin 734 konut satılırken, rakam  bu yılın 8 ayında 9 bin 596 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde yabancılara Antalya'da 32 bin 61, Bursa'da 8 bin  904, Yalova'da 6 bin 813, Ankara'da 7 bin 856 ve Sakarya'da 4 bin 769 konut  satıldı.  Iraklılar, 30 bin 209 ile Ocak 2015 yılının ilk ayından bu yana  Türkiye'den en çok konut alan yabancılar oldu.  Iraklıları, 15 bin 83 ile İranlılar, 13 bin 296 ile Suudi  Arabistanlılar, 11 bin 228 ile Ruslar ve 10 bin 137 ile Kuveytliler takip etti.  Bu yılın 8 aylık döneminde ise Çinlilerin ilgisi dikkati çekti.  Çinliler, Ocak-Ağustos 2020 döneminde 575 konut alarak bu kategoride 8. sıraya  yükseldi.  Türkiye'de Eylül 2015 - Ağustos 2020 yılları arasında satılan toplam  konuttun  yıllara göre dağılımı:
 
Dönem  Satılan konut sayısı 
 
2020 (ocak-ağustos)   1.024.534
 
 2019  1.348.729
 
 2018  1.375.398
 
 2017  1.409.314
 
 2016   1.341.453
 
 2015(eylül-aralık)    445.188
 
  Toplam  6.944.616
 
 

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