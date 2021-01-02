Türkiye’de mutasyona uğramış virüs var mı? İngiltere'den gelen mutasyona uğramış virüs hakkında Sağlık Bakanı açıklama yaptı: 15 kişi…

İngiltere’de geçtiğimiz haftalarda görülen ve yüzde 70 daha hızlı yayıldığı tespit edilen korona virüsün mutasyona uğramış türü hakkında merak edilenler artmış, Türkiye’de görülüp görülmediği sorgulanmaya başlanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs mutasyonu hakkında açıklama geldi. Peki Türkiye'de virüs mutasyona uğradı mı?

Türkiye’de mutasyona uğramış virüs var mı? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilk olarak İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış koronavirüsün Türkiye'de de tespit edildiğini açıklayarak, İngiltere'den yurda girişlerin geçici olarak, tamamen durdurulduğunu duyurdu. Peki, mutasyona uğramış virüs nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mutasyona uğrayan virüs vakaları hakkında açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''İngiltere kaynaklı mutasyon sebebiyle yapılan incelemelerde bu ülkeden yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edilmiş ve kontrol altına alınmıştır. İngiltere'den yurda girişler geçici olarak tamamen durdurulmuştur.'' açıklamasını yaptı.

THY, İngiltere’den gelen uçuşları durdurdu

Türk Hava Yolları, İngiltere çıkışlı Türkiye varışlı yolcu gelişlerinin durdurulduğunu açıkladı.

THY'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’den İngiltere’ye ve İngiltere’den başka ülkelere transit uçuşların planlandığı şekilde devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, yolculardan bilet değişikliği ve diğer talepleri için çağrı merkezi, biletin satın alındığı ofis ya da acenteye başvurarak işlemlerin gerçekleştirilebileceği aktarıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada, İngiltere'den yurda giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildiğini ve bu ülkeden yurda girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu açıklamıştı.