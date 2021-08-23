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Türkiye'de mülteci merkezi iddiasına ilişkin Bakan Akar'dan açıklama

23 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:48 | Son Güncelleme : 23 08 2021 - 17:50

Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulacağı iddiasına ilişkin, "Öyle bir şey konuşulmuş değil, mümkün de değil" dedi.


Bakan Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu'nun katılımıyla Afganistan'daki faaliyetlerin ele alındığı toplantı gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Cihad Erginay ve Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanı da katılarak, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki faaliyetler ve ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verdi. Süreci yakından takip ettiklerini belirten Akar, çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
 
'MÜMKÜN DE DEĞİL'
 
Bakan Akar, toplantı sonrası bir gazetecinin, 'İngiliz basınındaki Savunma Bakanı Wallace'ın makalesinde geçtiği iddia edilen, Türkiye ve Pakistan'da iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki iddiaları' sorması üzerine, şunları söyledi:
 
"Sayın Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Birleşik Krallığın ülkesine götürmeyi planladığı Afganlar için Afganistan dışında, iltica başvuru merkezleri kuracaklarından söz ediyor. Ama basına yansıtıldığının aksine bakan ne Türkiye ne de Pakistan'dan bahsediyor. Makalede böyle bir şey yok. Böyle bir şey konuşulmuş da değil, mümkün de değil."
 

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