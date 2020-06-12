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Türkiye’de mavi bayraklı plaj sayısı 486'ya yükseldi

DHA |  12 Haziran 2020 Cuma - 11:14 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 11:14

Türkiye’deki güncel mavi bayraklı plaj sayısı artıyor. 2016 yılında mavi bayraklı plaj sayısı 444 iken 2018 yılında 459'a bu yıl da 486'ya yükseldi.


Ajans Press’in, Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye’deki güncel mavi bayraklı plaj sayısı 486 oldu.
 
Mavi bayraklı plaj sayısının her geçen yıl arttığı saptanırken, 2018 yılında 459 adet, 2016 yılında ise 444 adet olduğu gözlendi.
 
En çok mavi bayraklı plaja sahip şehir ise değişmezken 206 plajla Antalya açık ara zirveyi korudu. İkinci sıradaki tatilcilerin gözde mekânları arasında yer alan Muğla ise 105 adet mavi bayraklı plaja sahip.
 
İzmir’de 52 adet, Aydın’da 35, Balıkesir’de 31, Çanakkale’de ise 13 adet mavi bayrağa sahip plaj olduğu görüldü. Bunların yanı sıra Türkiye’de 22 adet mavi bayraklı marina olduğu açıklanırken, 7 adet de mavi bayraklı yat olduğu gözlendi.

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