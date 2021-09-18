Türkiye'de kullanıma sunmuştu: Geçici olarak kaldırıldı

Popüler sosyal medya platformu Twitter, bir süre önce Türkiye’de kullanıma açtığı emoji ile tepki verme özelliğini kaldırdı. Henüz test aşamasındayken kullanıcılara açılan özellikte bazı sorunlar vardı. Pek çok kullanıcı özelliği eleştirirken, bunun ardından Twitter’dan özelliği kaldırma hamlesi geldi.

İlk kez ülkemizde test aşamasında olan özelliğin testleri geçici olarak kaldırıldı. Bu özellik sayesinde Twitter kullanıcıları gördükleri bir paylaşıma sadece beğeni ya da Retweet değil aynı zamanda beş farklı emoji ile reaksiyon verebiliyordu.

TEST SÜRECİNE YENİ GİRMİŞTİ

Özelliğin kullanımının çok işlevsel olmadığı ve bu sebeple de sevilmediğini kullanıcılar bildirmişti. Twitter Türkiye’nin yaptığı paylaşımda ise, ‘’ Birkaç teknik sorunu düzeltmek için Türkiye'deki Reaksiyonlar testini geçici olarak duraklatıyoruz. Sabrınız için teşekkürler.’’ yazıyor.