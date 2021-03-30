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Türkiye'de kırmızı alarm! 58 il çok yüksek riskli kategoriye girdi! İşte alınan yeni kararlar!
Kabine Toplantısı'nın ardından güncellenen Covid-19 risk haritasını paylaşıldı. Güncel haritada İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu 58 il, çok yüksek riskli yani kırmızı kategoriye girdi. Türkiye'nin büyük bölümünün çok yüksek riskli kategoriye girmesi yeni önlemleri beraberinde getirdi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni kararlar...
1- 58 İLDE HAFTASONU KISITLAMASI
İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu kırmızı kategorideki 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin büyük bir bölümü malesef kırmızı renge büründü. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." açıklamasını yaptı.