Türkiye'de kırmızı alarm! 58 il çok yüksek riskli kategoriye girdi! İşte alınan yeni kararlar!

1- 58 İLDE HAFTASONU KISITLAMASI

İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu kırmızı kategorideki 58 ilde cumartesi kısıtlaması geri geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin büyük bir bölümü malesef kırmızı renge büründü. Vaka, hasta ve ölüm sayılarını insani ve ticari ilişkilerde olduğumuz ülkelerden hızlı düşüremezsek küresel normalleşmenin gerisinde kalırız. Çok yüksek riskli grubu teşkil eden kırmızı kategorideki illerimizin sayısı, nüfusumuzun yüzde 80'ini teşkil eden 58 şehre ulaşmıştır. Kırmızı kategorideki illerde sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma sınırlaması artık cumartesi ve pazar günü olarak sürecektir." açıklamasını yaptı.