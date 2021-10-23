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Türkiye'de İsrail'in Batı Şeria’da konut inşası planına kınama

AA |  23 Ekim 2021 Cumartesi - 19:24 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 19:24

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Yüksek Planlama Konseyinin gelecek hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3 bin 100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınadı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Yüksek Planlama  Konseyinin önümüzdeki hafta Batı Şeria’daki çeşitli İsrail yerleşimlerinde 3  bin100 yeni konutun inşasını onaylama planını kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.
 
İsrail’in, altı Filistin insan hakları kuruluşunu "terör örgütü"  listesine alarak işgal altında bulundurduğu topraklarda insan hakları alanındaki  çalışmaları engelleme girişiminin de insan haklarına ve uluslararası hukuka  aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Filistin ihtilafının adil, kalıcı ve kapsamlı çözümü için tek seçenek  olan iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden, yasa dışı yerleşimlerin  genişletilmesi dahil, tek taraflı ve hukuk dışı politikalara son verilmelidir.
 
 Uluslararası toplumu, bölgede uzun vadede kalıcı barış ve istikrarın  sağlanabilmesi için, Filistin topraklarının ve Filistin halkının haklarının  korunmasını teminen harekete geçmeye çağırıyoruz."

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Dışişleri Bakanlığı İsrail Batı Şeria
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