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Türkiye'de ilk! Trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltacak sistem

AA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 13:05 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 13:10

Türkiye'de ilk kez Avrasya Tüneli'nde uygulaması başlatılan Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi (Pacemaker), kullanıcılara güvenli ve konforlu bir sürüş imkanı sağlarken, trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabiliyor.


Türkiye'de ilk kez Avrasya Tüneli'nde uygulaması başlatılan  Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi, trafik sıkışıklığını yüzde 90  azaltabiliyor. Yenilikçi ve akıllı yol teknolojileri arasında ön sıralarda gelen  uygulamayla, çevre kirliliğinin önlenmesi, kapasitenin daha verimli kullanılması  ve olası kazaların önüne geçilmesi de hedefleniyor.
 
Avrasya Tüneli yetkililerinden alınan bilgiye göre, Asya ile Avrupa  kıtasını denizin altından kara yoluyla birleştiren, şehrin iki yakası arasındaki  100 dakikalık mesafeyi 5 dakikaya kadar indiren projede, Türkiye genelinde bir  ilk daha gerçekleştirildi.
 
Uygulamaya alındı
 
Yapımında dünyanın en gelişmiş teknolojileri kullanılan tünelde,  güvenli ve konforlu sürüş imkanı sağlayan ve trafiğin oluşmasını azaltan Hız  Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi (Pacemaker) teknolojisi uygulamaya  alındı.
 
70 kilometre hıza göre çalışıyor
 
Yenilikçi ve akıllı yol teknolojileri arasında ön sıralarda gelen  uygulama, LED tüpler vasıtasıyla tavanda senkronize bir şekilde hareket eden  aydınlatmalardan oluşuyor ve 70 kilometre hıza göre çalışıyor.
 
Sistem sayesinde, araçların hızlarının sabitlenmesi sağlanarak trafik  akışının rahatlaması, takip mesafelerinin korunarak kaza riskinin düşürülmesi ve  ani hız değişimlerinden oluşan egzoz gazlarının azalmasıyla çevreye katkı  sağlanması hedefleniyor.
 
Avrasya Tüneli'ni kullanmak artık daha konforlu
 
Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Sistemi, Avrasya Tüneli'nin  içerisinde eğime doğru ya da eğime karşı sürüş sırasında sürücülerin düzenli  olarak önerilen hızda ilerlemelerini sağlamayı ve bu sayede hız değişimlerine  bağlı trafik yoğunluklarının oluşmamasını hedefliyor.
 
Dünya Yol Örgütü (PIARC) tarafından tavsiye edilen ve büyük faydalar  sağlayan uygulamanın, yapılan araştırmalar sonucunda benzer projelerde trafik  sıkışıklığını yüzde 90'a varan oranlarda azalttığı görüldü.
 
Sistem, aydınlatmanın hızı, boyutu ve aralık mesafesinin çeşitli  senaryolarda çalışmasına olanak sağlıyor.
 
Tünel içinde ortalama trafik hızlarındaki düşüşün tespit edildiği  Avrupa-Asya yönünde en derin noktaya 500 metre kala başlayan Pacemaker Lighting  uygulaması, en derin noktadan çıkışta da bin metre olmak üzere 1,5 kilometrelik  bir güzergahı kapsıyor.
 
 
Tünel içerisinde kazaların önüne geçilmesi de hedefleniyor
 
Uygulamayla, trafik sıkışıklığının azaltılması ve kapasitenin daha  verimli kullanılmasının yanı sıra olası kazaların önüne geçilmesi de  hedefleniyor.
 
Araçların trafik hızına kendilerini daha kolay ayarlamalarını  sağlayarak olası motor ve şanzıman problemlerinin önüne geçilmesi de hedefler  arasında bulunuyor.
 
Uygulamanın amaçları arasında; yokuş yukarı hız düşümünü takiben ani  hızlanmadan kaynaklı ortaya çıkan egzoz gazlarının ve dolayısıyla hava  kirliliğinin engellenmesi, sürüş konforunun artırılması ve daha rahat bir geçişin  sağlanması gibi kriterler de yer alıyor.
 

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