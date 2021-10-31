Türkiye’de ilk! Tamamen yerli, yüzde 40 daha ucuz

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TUSAŞ'ta F-16, CASA uçağı projelerinde çalışan babalarının temellerini attığı firmayı savunma sanayisindeki ihtiyaçları karşılayabilir noktaya getiren 3 kardeş, 100 ve 200 nevtonluk jet motorları geliştirdi.
Devrezli Makina Kurucu Ortağı ve Kalite Yönetim Temsilcisi Mustafa Yasin Pehlivanoğlu, firmalarının temellerinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) 7 yıl F-16 ve CASA uçak projelerinde görev yapan babaları Yavuz Pehlivanoğlu tarafından 1993 yılında atıldığını söyledi.