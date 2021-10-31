ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Bilim ve Teknoloji » Türkiye’de ilk! Tamamen yerli, yüzde 40 daha ucuz

Türkiye’de ilk! Tamamen yerli, yüzde 40 daha ucuz

TUSAŞ'ta F-16, CASA uçağı projelerinde çalışan babalarının temellerini attığı firmayı savunma sanayisindeki ihtiyaçları karşılayabilir noktaya getiren 3 kardeş, 100 ve 200 nevtonluk jet motorları geliştirdi.

Türkiye’de ilk! Tamamen yerli, yüzde 40 daha ucuz Devrezli Makina Kurucu Ortağı ve Kalite Yönetim Temsilcisi Mustafa Yasin Pehlivanoğlu, firmalarının temellerinin, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'de (TUSAŞ) 7 yıl F-16 ve CASA uçak projelerinde görev yapan babaları Yavuz Pehlivanoğlu tarafından 1993 yılında atıldığını söyledi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.