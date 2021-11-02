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Türkiye’de ilk! Seansları 10-15 dakika sürüyor, ekmeğini dayaktan çıkarıyor
"Stres Koçu" adını onaylatarak Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı olan Günay, 11 yıldır stres atmak isteyenlerin tekme ve tokatlarıyla geçiniyor. İlginç formatlarla mesleğini icra eden Günay'ın müşterilerinin çoğunu kadınlar oluşturuyor.
Çevresindekilerin bir zanaatı varken kendisinin işsizliği içinde ukde kalan Hasan Rıza Günay, Kemal Sunal'ın Şark Bülbül'ü filminden esinlenerek 2010 yılında kendi işini kurdu. Filmin "Mazlum'u getirin bana" ünlü repliğinden yola çıkarak, canı sıkılan, patronuna, eşine kızan, stres atmak isteyenlerden para karşılığında dayak yemeye başladı. Başvurusu 2012'de onaylanan ve "Stres Koçu" markasını Türkiye Patent Enstitüsü güvencesi altına alan Günay böylelikle Türkiye'nin ilk tescilli dayak yiyen adamı oldu.