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Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 23:02 | Son Güncelleme : 15 07 2020 - 23:02

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kuleli duvarlarında üç boyutlu ışık gösterisi ve İstanbul Boğazı’nda Türkiye’de ilk kez 200 İHA ile “15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi.


Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15 Temmuz temasıyla, Kuleli yerleşkesinde video haritalama (mapping) ve drone gösterisi gerçekleştirildi.
 
15 Temmuz temalı ışık gösterisi, İstanbul'un birçok ilçesinden görüldü.
 

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15 Temmuz İstanbul Boğazı İHA
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