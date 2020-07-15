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Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi
Türkiye'de ilk kez gerçekleşti! 200 drone ile 15 Temmuz gösterisi
15 Temmuz 2020 Çarşamba - 23:02
| Son Güncelleme : 15 07 2020 - 23:02
15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Kuleli duvarlarında üç boyutlu ışık gösterisi ve İstanbul Boğazı’nda Türkiye’de ilk kez 200 İHA ile “15 Temmuz temalı ışık gösterisi" gerçekleştirildi.
SONRA OKU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, 15
Temmuz
temasıyla, Kuleli yerleşkesinde
video
haritalama (mapping) ve drone gösterisi gerçekleştirildi.
15 Temmuz temalı ışık gösterisi,
İstanbul
'un birçok ilçesinden görüldü.
ETİKETLER
15 Temmuz
İstanbul Boğazı
İHA
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