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Türkiye'de ilk defa uygulanacak! Süre 40 dakikaya düşüyor
Yapımı devam eden, bittiğinde çift tüpte 29 kilometre uzunluğuyla dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun kara yolu tüneli unvanını alacak Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 87 seviyesine gelindi.
Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda Gümüşhane yönünde yapımına Nisan 2016, Trabzon yönünde ise Ağustos 2016'da başlanan projede 500 kişi çalışıyor.