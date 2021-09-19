Türkiye’de ilk defa uygulamaya geçiriliyor! ‘İklim elçileri’ yetişiyor...

Türkiye’nin sistem düşüncesi kullanan ilk iklim ve çevre eğitim i başlıyor. İklim değişikliği ve çevre konusunda sistem düşüncesi yöntemini odağına alan ve ‘Dünya İklimi’ adlı simülasyon oyun unu araç olarak kullanan eğitim, bu ay sonunda Darüşşafaka Ortaokulu’nda Türkiye’de ilk defa uygulamaya geçiriliyor. Hedef Türkiye’nin iklim elçilerini yetiştirmek.

SİMÜLASYON ORTAMI

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Hızlandırma Labaratuvarı’nın (Accelerator Lab Turkey) desteklediği, Sistem Düşüncesi Derneği, Darüşşafaka Eğitim Kurumları ve Boğaziçi Üniversitesi’nin birlikte çalıştığı projede, Türkiye’de ilk defa iklim eylemi için öğrencilere iklim sisteminin yapısını ve işleyişini anlayabilecekleri bir öğrenme deneyimi ve politika geliştirmede karar alıcı pozisyonunda yer alabilecekleri bir simülasyon ortamı sunulacak.

Girişimin amacı, çevre eğitimi yolu ile iklim değişikliğini de içeren küresel sorunlar konusunda farkındalık yaratmak ve çözüm önerileri sunmak. Girişim, iklim sorununun aynı zamanda bir eşitsizlik sorunu olduğunu ve sürdürülebilir çözümlere ancak bütüncül bir bakış açısı ile ulaşılabileceğini göstermeyi de hedefliyor.

Eylül ayı sonunda başlayıp aralık ayına kadar devam edecek proje üç aşamadan oluşuyor. Eğitimin ilk aşamasında, sistem düşüncesi araçları kullanılarak nüfus, göç, ekonomi ve sera gazı salımlarının dünya genelinde ve ülke özelinde büyüklükleri, değişimleri ve ilişkileri irdelenecek. İkinci aşamada öğrenciler Climate Interactive tarafından geliştirilen, Sistem Düşüncesi Derneği ve Change for Climate iş birliğinde Türkçeye uyarlanan “Dünya İklimi” oyununu oynayacak.

Oyun, uluslararası iklim müzakerecisi rolü oynamaya dayanıyor. Girişimin üçüncü ve son aşamasında, iklim değişikliği ile ilgili kapsamlı bir eğitim verilecek. Projeyi uzun vadede tüm okullara yaymak istediklerini anlatan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Ar-Ge Koordinatörü Meltem Ceylan Alibeyoğlu, “Okulumuzda sekizinci sınıfta okuyan gönüllü 20-25 öğrencimizle ilk aşamada okul sonrasında yürütülecek. İkinci dönem ise derse entegre edeceğiz” dedi. İlk aşamada çocukların sistem düşünce araçlarıyla Dünya İklim Oyunu’nu oynayabilmeleri için bir arka plan oluşturmak istediklerini dile getiren Alibeyoğlu, “Dünyada iklim nasıl çalışıyor, iklim değişikliği nasıl gerçekleşiyor gibi parametrelere bakmalarını istiyoruz.”

‘EĞİTİMİN BİR PARÇASI’

Öğrencilerin oyunu oynadıktan sonra iklim değişikliği için birey olarak ülke olarak, dünya olarak ne yapmak gerektiğini tartışarak ilerleyeceklerini anlatan Alibeyoğlu, “Edindikleri deneyim ile çözüme dönük neler yapılabiliri tartışacağız. Çocuklara hem bilgi verip hem çözüm üretmelerini sağlayacağız. Birer iklim elçisi olmalarını hedefliyoruz.

UNDP Türkiye Hızlandırma Laboratuvarı Keşif Yöneticisi Gökçe Tuna da, “Bu aracın ana akımlaşmasının önündeki engelleri aşmak için yapılması gereken de, bu yaklaşımın genç yaşta geliştirilmesi. Bu nedenle sistem düşüncesi ile iklim ve çevre eğitiminin örgün eğitimin parçası olmasını desteklemek istiyoruz” dedi. (Milliyet)