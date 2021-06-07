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Türkiye’de ilk blockchain ve kripto konferansı: All in Blockchain

07 Haziran 2021 Pazartesi - 17:16 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 17:27

Blockchain ile kripto para konusunda tüm detayların konuşulacağı ve bu anlamda bir ilk olan ‘’All in Blockchain’’ Konferansı, 18 Haziran’da sanal ortamda gerçekleşecek.


Blockchain teknolojisine ve son dönemin gözde yatırım araçlarından biri haline gelen kripto paralara dair tüm ayrıntıların aktarılacağı, All in Blockchain etkinliği, 18 Haziran 2021 tarihinde sanal ortamda ücretsiz olarak düzenlenecek. 
 
 
Konularında yetkin ekonomist, akademisyen ve uzmanlar; Blockchain teknolojisi ve kripto paralarla ilgili bilgiler aktarırken, akıllardaki tüm soruları interaktif olarak iki ayrı sanal salonda eş zamanlı olarak gerçekleşecek etkinlikte cevaplayacaklar. 
 
All in BlockchainKonferansını düzenleyen  Hakkı Pehlivan,  “Dünyada Blockchain ve kripto paralarda işlem hacminde ilk sıralarda olan ülkemizin böyle bir konferansa ihtiyacı olduğunu gördük. Gerek Blockchain’in avantajlarından faydalanmak ve işine entegre etmek isteyen iş dünyasından kuruluşlar, gerekse bu alanın yatırım tarafından faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal yatırımcılar, doğru bilgiye ve bağlantılara ulaşmakta zorluk çekiyorlar.“ dedi.
 

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